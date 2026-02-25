Bombers de Mallorca rescatan un vehículo que había caído por un terraplén de más de 10 metros de altura en Bunyola

Efectivos de los Bombers de Mallorca han tenido que rescatar esta tarde un vehículo que se precipitó por un terraplén de entre 10 y 15 metros de altura en el camino de acceso a la Comuna de Bunyola.

En el operativo participaron dotaciones del parque de Sóller, personal del parque de Inca y un sargento, además de recursos del 061 y voluntarios de Protección Civil.

Los equipos han trabajado en la asistencia al vehículo siniestrado y en la atención a las posibles personas afectadas.

