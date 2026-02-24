Tres heridos al chocar un coche con una furgoneta en la rotonda del cementerio de Palma

Un aparatoso accidente de tráfico ha tenido lugar la mañana de este martes en la rotonda del cementerio de Palma, al chocar un coche contra una furgoneta en el que se han producido tres heridos. El turismo ha volcado y sus ocupantes han quedado atrapados en el interior. Bombers de Palma los han excarcelado. Mientras que el otro vehículo se ha llevado por delante una señal de tráfico y se ha subido a la mediana donde ha chocado con un árbol. El siniestro ha causado grandes retenciones de tráfico.

Coche volcado este martes en la rotonda del cementerio de Palma. / @Josemy_postureo

La colisión ha ocurrido sobre las nueve y cuarto de la mañana de este martes en la rotonda del cementerio de Palma. Por razones que aún se están investigando, un monovolumen blanco ha chocado contra una furgoneta gris. El primero ha volcado y sus ocupantes han quedado atrapados en el interior. Mientras que el otro se ha subido en una mediana y ha chocado contra un árbol después de llevarse por delante una señal de tráfico.

Un amplio dispositivo de servicios de emergencias se ha movilizado en torno al lugar del accidente. Agentes de la Policía Local de Palma se han encargado de regular la circulación en los accesos y salidas de la rotonda. El tráfico se ha convertido caótico tanto de entrada a Ciutat como la salida para tomar la Vía de Cintura.

Excarcelamiento

Por su parte, una dotación de Bombers de Palma se ha movilizado para excarcelar del interior del coche blanco a las personas atrapadas en el interior. Ninguna de ellas podía abandonar el vehículo por sus propios medios. Mientras las asistencias sanitarias del Ib-salut han desplazado varias ambulancias para atender a los tres heridos.

Furgoneta estrellada contra un árbol tras chocar con un coche en la rotonda del cementerio de Palma. / @Josemy_postureo

Finalmente, agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) de la Policía Local de Palma ha abierto una investigación para tratar de esclarecer cómo se ha producido el siniestro. Las primeras hipótesis apuntan a que uno de los implicados habría cometido una infracción de tráfico al adentrarse en la rotonda y salir de manera indebida sin respetar la prioridad de paso.