Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condenado Chalé LewandoskiDespido ArrasateReordenación Ajuntament PalmaEl Tiempo en MallorcaSóller ZBELey de la Serra
instagramlinkedin

Emergencias

Hallan muerto a un hombre de 78 años al sofocar un incendio forestal en la zona del Gorg Blau

La víctima, de 78 años, habría sufrido una indisposición mientras realizaba una quema controlada en la zona de Almallutx

Un helicóptero del Ibanat realiza una descarga sobre las llamas.

Un helicóptero del Ibanat realiza una descarga sobre las llamas. / IBANAT

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Los servicios de emergencias han encontrado esta tarde el cadáver de un hombre de 78 años al sofocar un incendio forestal en la finca de Almallutx, en Escorca. Según las primeras pesquisas, el hombre estaba realizando una quema de rastrojos cuando ha sufrido una indisposición y ha fallecido. Efectivos del Ibanat y de los Bombers de Mallorca han acudido al lugar para sofocar las llamas.

Los hechos han ocurrido a primera hora de la tarde en un enclave conocido como Almallutx, según han informado fuentes de los servicios de emergencias, cuando se ha detectado un pequeño incendio forestal. Al lugar han acudido medios aéreos y terrestres del Ibanat, así como dotaciones de los bomberos procedentes de los parques de Inca y Sóller.

Noticias relacionadas

Los efectivos han iniciado las labores de extinción y han permanecido en la zona al no poder localizar a la persona responsable de la quema, que había solicitado autorización para llevarla a cabo.Sí estaban su vehículo y dos de sus perros. A realizar una batida por la zona, han hallado el cuerpo sin vida del hombre. Las primeras investigaciones apuntan a que ha fallecido por causas naturales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Mallorca
  • sucesos
  • Incendio Forestal
  • Ibanat
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una decena de personas increpa a un hombre por tirar a un niño al mar en el Portitxol, en Palma
  2. Una mujer muere atragantada con una ensaimada en plena calle en Maria de la Salut
  3. El Consell de Mallorca va a instalar cámaras para la lectura de matrículas de coches
  4. Llevan a juicio a un administrador mallorquín por estafar a los dueños kuwaitíes de las fincas de Capocorb, Betlem y ses Planes
  5. Min Wei, empresario en Mallorca: "Mi hijo habla mejor catalán que muchos compañeros suyos"
  6. Las opciones que tiene el Mallorca para sustituir a Arrasate
  7. Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”
  8. El mercado de casas de lujo de Mallorca también ha agotado la ‘botella de champagne’

Hallan muerto a un hombre de 78 años al sofocar un incendio forestal en la zona del Gorg Blau

Hallan muerto a un hombre de 78 años al sofocar un incendio forestal en la zona del Gorg Blau

Detienen a un atracador en Palma por robar un móvil y a la víctima por apuñalarle después

Acusan a un joven de robar 31 rollos de cable de cobre en Petra

Acusan a un joven de robar 31 rollos de cable de cobre en Petra

Imputada por llevarse su coche de un taller de Palma sin pagar la factura de 1.800 euros

Imputada por llevarse su coche de un taller de Palma sin pagar la factura de 1.800 euros

En prisión un hombre por mantener relaciones sexuales con una menor en Palma y grabarla en vídeo

En prisión un hombre por mantener relaciones sexuales con una menor en Palma y grabarla en vídeo

Tres heridos al chocar un coche con una furgoneta en la rotonda del cementerio de Palma

Una joven acusa a su tío de abusos sexuales durante seis años: "Sabía que hacíamos cosas de adultos, pero no era consciente de lo que pasaba"

Una joven acusa a su tío de abusos sexuales durante seis años: "Sabía que hacíamos cosas de adultos, pero no era consciente de lo que pasaba"

Detienen a 'El Bola', hermano de 'El Vito', por apuñalar a un hombre en Son Banya al elegir a otro comprador de droga

Detienen a 'El Bola', hermano de 'El Vito', por apuñalar a un hombre en Son Banya al elegir a otro comprador de droga
Tracking Pixel Contents