Hallan muerto a un hombre de 78 años al sofocar un incendio forestal en la zona del Gorg Blau

Los servicios de emergencias han encontrado esta tarde el cadáver de un hombre de 78 años al sofocar un incendio forestal en la finca de Almallutx, en Escorca. Según las primeras pesquisas, el hombre estaba realizando una quema de rastrojos cuando ha sufrido una indisposición y ha fallecido. Efectivos del Ibanat y de los Bombers de Mallorca han acudido al lugar para sofocar las llamas.

Los hechos han ocurrido a primera hora de la tarde en un enclave conocido como Almallutx, según han informado fuentes de los servicios de emergencias, cuando se ha detectado un pequeño incendio forestal. Al lugar han acudido medios aéreos y terrestres del Ibanat, así como dotaciones de los bomberos procedentes de los parques de Inca y Sóller.

Los efectivos han iniciado las labores de extinción y han permanecido en la zona al no poder localizar a la persona responsable de la quema, que había solicitado autorización para llevarla a cabo.Sí estaban su vehículo y dos de sus perros. A realizar una batida por la zona, han hallado el cuerpo sin vida del hombre. Las primeras investigaciones apuntan a que ha fallecido por causas naturales.