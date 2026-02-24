Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En prisiòn un hombre por mantener relaciones sexuales con una menor en Palma y grabarla en vídeo

Una pelea callejera entre dos adolescentes al ver una el vídeo sexual de la otra destapó el delito

Una agente de la Ufam de la Policía Nacional entra en su despacho.

Lorenzo Marina

Palma

Una pelea callejera entre dos adolescentes de 16 años en Palma destapó que una de ellas había sido grabada en vídeo manteniendo relaciones sexuales con un adulto. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este sujeto por presuntos delitos de pornografía infantil y de agresión sexual. Al ser puesto a disposición judicial, el juez ha decretado su ingreso en prisión, al tener antecedentes por hechos similares.

La investigación de la Policía Nacional se inició después de que tuvieran conocimiento de que se había producido una pelea entre dos menores. Tras realizar diversas pesquisas, agentes de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional averiguaron que una de ellas aparecía en un vídeo manteniendo relaciones sexuales con un adulto.

A partir de este instante, los investigadores contactaron con dicha adolescente de 16 años. Esta les explicó que había mantenido relaciones sexuales con un adulto el verano del año pasado. Este supuestamente la habría grabado en vídeo en el transcurso de las mismas.

Antecedentes por hechos similares

Después de estas pesquisas, los agentes de la Ufam averiguaron la identidad del hombre que presuntamente habría mantenido relaciones sexuales con la adolescente unos meses atrás. Este era un viejo conocido por haber protagonizado hechos similares con anterioridad. Una vez localizado fue detenido por un presunto delito de pornografía infantil y otro de agresión sexual a menor de 16 años.

Tras pasar este individuo a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión provisional para el detenido. Este tenía antecedentes por este mismo motivo. También decretó una orden de alejamiento de la víctima.

TEMAS

