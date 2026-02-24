Imputada por llevarse su coche de un taller de Palma sin pagar la factura de 1.800 euros

La Policía Local de Palma ha imputado a una mujer por llevarse su propio coche de un taller mecánico de Palma sin pagar la factura de la reparación, que ascendía a 1.810 euros. La sospechosa, de 55 años, está acusada de un delito de hurto de cosa propia.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero, poco antes de las tres de la tarde. Agentes de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) de la Policía Local de Palma recibieron el aviso de una fuerte discusión en un taller mecánico situado en la calle Aragón. Cuando llegaron, constataron que la mujer reclamaba las llaves originales de su vehículo al responsable del establecimiento.

Según la investigación, la propietaria había dejado el coche para reparar hacía un mes. Esa misma mañana se había llevado el coche de la calle utilizando una llave de repuesto sin el consentimiento del taller y sin haber abonado la factura por los trabajos realizados, que ascendía a 1.810 euros.

Los agentes informaron a la mujer de que, al encontrarse el vehículo bajo la custodia legal del taller hasta el pago de la deuda, el hecho de llevárselo sin permiso constituye un delito. Tras a la intervención policial, la mujer se negó a pagar y se informó a los implicados de la confección de un informe penal por los hechos. La Sala de Atestados instruyó las diligencias y las remitió al Juzgado de Instrucción de Guardia.