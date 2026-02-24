Detienen a un atracador en Palma por robar un móvil y a la víctima por apuñalarle después

Un asaltante propinó a una paliza a un hombre, en compañía de un grupo, después de robarle supuestamente el teléfono móvil. La víctima había ido a su domicilio a coger un cuchillo y regresó momentos después para clavárselo por la espalda al atracador. Agentes de la Policía Nacional han detenido a ambos individuos. El primero por un presunto delito de robo con violencia y el segundo por un presunto delito de lesiones.

Los hechos se produjeron sobre las diez de la noche del pasado domingo en el barrio palmesano de Son Gotleu. Un hombre estaba siendo agredido por un grupo de personas y la víctima podría precisar de atención médica. Varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional se desplazaron al lugar con celeridad.

Cuando llegaron los agentes, se encontraron a un hombre sangrando. Este aseguró que un grupo de personas le había rodeado y le había golpeado con la intención de robarle el teléfono móvil. Este presentaba marcas de los golpes recibidos en la boca y en la nariz. También señaló que el presunto autor del atraco se encontraba cerca del lugar.

Los policías se entrevistaron con el sospechoso del atraco. Este negó haber participado en un atraco. No obstante mostró una herida de arma blanca que tenía en la espalda. Al parecer el autor de la cuchillada era el mismo que había solicitado presencia policial por el atraco. Este se le habría acercado por la espalda y le habría acuchillado.

Cuchillo bajo un coche

Una de las patrullas localizó un cuchillo de 13 centímetros de hoja tirado debajo de un coche. Al parecer esta era el arma blanca utilizada presuntamente para clavárselo por la espalda al presunto atracador que le había arrebatado el teléfono móvil.

A tenor de estos hechos, después de recabar numerosos testimonios para reconstruir lo ocurrido, los agentes han detenido a ambos individuos. A uno de ellos por un presunto delito de robo con violencia y al otro por lesiones. Posteriormente, ambos fueron trasladados a un centro sanitario para que fueran atendidos. Uno presentaba fractura de los huesos propios de la nariz y el segundo heridas inciso-contusas en la espalda. A continuación los dos fueron conducidos detenidos a los calabozos.