Acusan a un joven de robar 31 rollos de cable de cobre en Petra

La Guardia Civil ha investigado a un joven de 24 años por supuestamente robar 31 rollos de cable de hilo de cobre en una obra de construcción y en una vivienda en la localidad de Petra.

Según informó el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos ocurrieron a principios de febrero, cuando el acusaodfue identificado en un control con su vehículo, en el que llevaba 31 rollos de cable de cobre.

Paralelamente, la Guardia Civil estaba investigando el robo de este tipo de cable en una obra y en una vivienda colindante. Así, investigaron al joven como presunto autor de dos supuestos delitos de robos con fuerza y recuperaron los objetos robados, con un valor de unos 4.000 euros.

La investigación continúa abierta y no se descarta el esclarecimiento de más hechos delictivos, así como la participación de otras personas.