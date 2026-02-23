Un vendedor de droga apuñala a un comprador en Son Banya al cambiar de punto de venta

Un vendedor de droga apuñaló a un comprador en Son Banya después de que discutiera con él y este se dirigiera a otro punto de venta. La víctima resultó herida grave tras ser acuchillada en el costado. Agentes de la Policía Nacional le han detenido por un presunto delito de tentativa de homicidio y otro de quebrantamiento de medida cautelar, al tener en vigor una orden judicial de alejamiento del poblado.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco y media de la madrugada del pasado miércoles en Son Banya. Una llamada al 091 alertaba de que se había producido el apuñalamiento de un hombre en el poblado. Como consecuencia de la cuchillada, la víctima había resultado gravemente herida.

A continuación varias patrullas de la Policía Nacional se dirigieron al poblado. En primera instancia cerraron todos los accesos para que el autor del apuñalamiento no pudiera escapar. Asimismo los agentes realizaron varias batidas por el poblado en primer lugar para localizar al herido.

La víctima fue encontrada en una de las calles con una herida en el costado derecho, a la altura del pulmón. Junto a esta persona se encontraba un testigo que le estaba auxiliando. Tras recabar información, los agentes averiguaron que el hombre acuchillado había acudido a Son Banya a comprar droga. Tras discutir con un vendedor de un punto de venta, decidió irse a otro. El primero se revolvió y se tornó agresivo. Acto seguido apuñaló al consumidor de estupefacientes.

En prisión

Los policías atendieron al herido y solicitaron la presencia de una ambulancia en el conflictivo asentamiento. El personal sanitario acudió a Son Banya y trasladó al herido a un centro médico debido la gravedad que presentaba la lesión. Por su parte, agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional abrieron una investigación para el completo esclarecimiento de los hechos.

Fruto de estas pesquisas, los investigadores lograron identificar al presunto autor de la puñalada a la víctima. En la mañana del pasado viernes, el sospechoso fue detenido. Los agentes averiguaron que este individuo tenía en vigor una orden judicial de alejamiento que le impedía acercarse a Son Banya. Por este motivo, fue arrestado como presunto autor de un intento de homicidio y por quebrantamiento de orden judicial. Al ser llevado ante el juez, este decretó su ingreso en prisión.