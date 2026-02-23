Sorprenden en Palma a una conductora que nunca se sacó el carné al llevarse su coche la grúa

Una conductora de 31 años, de nacionalidad colombiana, fue sorprendida en Palma y se constató que nunca había obtenido el carné de conducir cuando la grúa municipal se llevaba su coche aparcado en vado. Agentes de la Policía Local la han investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y otro de falsificación de documento público.

Los hechos ocurrieron sobre las siete y media de la tarde del pasado 16 de febrero en la calle Francesc Martí i Mora de Palma. Tres mujeres y un operario de la grúa municipal comenzaron a discutir de manera acalorada al tratar de llevarse este último un vehículo por estar aparcado en un vado. Agentes de la Policía Local de Palma mediaron en el conflicto. Las mujeres abonaron las tasas y el coche les fue devuelto.

Cuando los policías trataron de identificar a la conductora, esta se excusó y dijo que no portaba el carné de conducir. En su lugar mostró la imagen de un permiso con su teléfono móvil. Una vez identificada, la mujer se subió al coche e inició la marcha.

En esos instantes, un agente se percató de que el apellido que aparecía en la fotografía no se correspondía con el que la mujer había facilitado de palabra. A tenor de esta manifiesta incoherencia, los policías detuvieron el coche de nuevo de manera inmediata.

Condena

Al realizar una comprobación exhaustiva, los agentes comprobaron que la foto estaba superpuesta al documento. Tras consultar la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), los policías constataron que la conductora nunca había obtenido un permiso de conducir. De hecho esta tenía en su haber una condena por hechos similares, tras admitir en un atestado por accidente en 2024 que carecía de carné.

A tenor de estos hechos, los agentes instruyeron diligencias en calidad de investigada contra esta conductora. La Sala de Atestados remitió el informe al juzgado de guardia.