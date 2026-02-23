Policías nacionales asisten a tripulantes de una embarcación embarrancada al chocar por la niebla contra un rompeolas en Cala Gamba
Junto a los agentes, el personal del puerto y asistencias sanitarias han acudido al rescate de las víctimas
Una embarcación con dos tripulantes ha embarrancado a primera hora de la mañana tras chocar contra un rompeolas en Cala Gamba debido a la espesa niebla. Agentes de la Policía Nacional, asistencias sanitarias y personal del puerto han participado en el rescate de los tripulantes.
Los hechos han ocurrido sobre las siete de la mañana de este lunes. La Sala del 091 ha recibido una llamada entonces alertando de que una embarcación había encallado al chocar contra el rompeolas en Cala Gamba.
Auxilio a las víctimas
Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAR) se encontraba en las inmediaciones del lugar y ha colaborado en el rescate. Los agentes se han dirigido a Cala Gamba. Estos han asistido a los dos tripulantes y les han ayudado a ir a tierra firme. Las asistencias sanitarias y el personal del puerto se han encargado luego de atenderles.
Suscríbete para seguir leyendo
- La izquierda y Vox se alían en Palma para pedir la paralización del concurso de GESA
- Las aerolíneas alertan de que se encarecerán los vuelos con el incremento de tarifas de Aena
- Estos son los cortes de tráfico en Palma el próximo domingo con motivo del Año Nuevo Chino y la IX Cursa de Son Espases
- La presunta envenenadora de Palma es una conocida escritora, guionista e 'influencer', con más de 400.000 seguidores
- Consulta el programa de actividades y los puestos de comida de la Mostra de Cuina de les Illes Balears en Sa Feixina
- Los pueblos más bonitos de España superan los 40 millones de visitantes: estos son los municipios de Baleares que están en la lista
- Consulta aquí el programa completo, actividades y horarios del Año Nuevo Chino de Pere Garau
- La presunta envenenadora de Palma, a su marido: 'Cámbiame la copa, que yo no quiero tanto