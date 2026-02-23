Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallo sistema farmaciasCiberestafa Fulgencio CollHombre increpado PortitxolMotorista herido SóllerMujer atragantada Maria de la Salut
instagramlinkedin

Policías nacionales asisten a tripulantes de una embarcación embarrancada al chocar por la niebla contra un rompeolas en Cala Gamba

Junto a los agentes, el personal del puerto y asistencias sanitarias han acudido al rescate de las víctimas

Policías nacionales ayudan a los tripulantes de una embarcación tras chocar por la niebla contra el rompeolas de Cala Gamba.

Policías nacionales ayudan a los tripulantes de una embarcación tras chocar por la niebla contra el rompeolas de Cala Gamba. / POLICÍA NACIONAL

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Una embarcación con dos tripulantes ha embarrancado a primera hora de la mañana tras chocar contra un rompeolas en Cala Gamba debido a la espesa niebla. Agentes de la Policía Nacional, asistencias sanitarias y personal del puerto han participado en el rescate de los tripulantes.

Los hechos han ocurrido sobre las siete de la mañana de este lunes. La Sala del 091 ha recibido una llamada entonces alertando de que una embarcación había encallado al chocar contra el rompeolas en Cala Gamba.

Noticias relacionadas y más

Auxilio a las víctimas

Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAR) se encontraba en las inmediaciones del lugar y ha colaborado en el rescate. Los agentes se han dirigido a Cala Gamba. Estos han asistido a los dos tripulantes y les han ayudado a ir a tierra firme. Las asistencias sanitarias y el personal del puerto se han encargado luego de atenderles.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La izquierda y Vox se alían en Palma para pedir la paralización del concurso de GESA
  2. Las aerolíneas alertan de que se encarecerán los vuelos con el incremento de tarifas de Aena
  3. Estos son los cortes de tráfico en Palma el próximo domingo con motivo del Año Nuevo Chino y la IX Cursa de Son Espases
  4. La presunta envenenadora de Palma es una conocida escritora, guionista e 'influencer', con más de 400.000 seguidores
  5. Consulta el programa de actividades y los puestos de comida de la Mostra de Cuina de les Illes Balears en Sa Feixina
  6. Los pueblos más bonitos de España superan los 40 millones de visitantes: estos son los municipios de Baleares que están en la lista
  7. Consulta aquí el programa completo, actividades y horarios del Año Nuevo Chino de Pere Garau
  8. La presunta envenenadora de Palma, a su marido: 'Cámbiame la copa, que yo no quiero tanto

Detienen a 'El Bola', hermano de 'El Vito', por apuñalar a un hombre en Son Banya al elegir a otro comprador de droga

Detienen a 'El Bola', hermano de 'El Vito', por apuñalar a un hombre en Son Banya al elegir a otro comprador de droga

Fulgencio Coll, sobre la estafa que sufrió: "Cogí una llamada y con mucha habilidad fueron capaces de acceder a mi cuenta"

Policías nacionales asisten a tripulantes de una embarcación embarrancada al chocar por la niebla contra un rompeolas en Cala Gamba

Condenada una mujer por una ciberestafa a Fulgencio Coll, líder de Vox en Palma

Detienen a un narco en Palma tras interceptar un envío de 25 kilos de hachís y tres kilos de cocaína en Son Sant Joan

Detienen a un narco en Palma tras interceptar un envío de 25 kilos de hachís y tres kilos de cocaína en Son Sant Joan

Hallan en buen estado al anciano desaparecido la noche del domingo en Porreres

Hallan en buen estado al anciano desaparecido la noche del domingo en Porreres

Sorprenden en Palma a una conductora que nunca se sacó el carné al llevarse su coche la grúa

Sorprenden en Palma a una conductora que nunca se sacó el carné al llevarse su coche la grúa

Buscan a un anciano desaparecido en Porreres

Buscan a un anciano desaparecido en Porreres
Tracking Pixel Contents