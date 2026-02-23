Policías nacionales asisten a tripulantes de una embarcación embarrancada al chocar por la niebla contra un rompeolas en Cala Gamba

Una embarcación con dos tripulantes ha embarrancado a primera hora de la mañana tras chocar contra un rompeolas en Cala Gamba debido a la espesa niebla. Agentes de la Policía Nacional, asistencias sanitarias y personal del puerto han participado en el rescate de los tripulantes.

Los hechos han ocurrido sobre las siete de la mañana de este lunes. La Sala del 091 ha recibido una llamada entonces alertando de que una embarcación había encallado al chocar contra el rompeolas en Cala Gamba.

Auxilio a las víctimas

Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAR) se encontraba en las inmediaciones del lugar y ha colaborado en el rescate. Los agentes se han dirigido a Cala Gamba. Estos han asistido a los dos tripulantes y les han ayudado a ir a tierra firme. Las asistencias sanitarias y el personal del puerto se han encargado luego de atenderles.