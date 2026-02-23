Una joven acusa a su tío de abusos sexuales durante seis años: "Sabía que hacíamos cosas de adultos, pero no era consciente de lo que pasaba"

Una joven ha acusado hoy en el juicio a su tío de abusar sexualmente de ella cuando era menor, entre los seis y los doce años, en Palma. "Sabía que hacíamos cosas de adultos, pero no era consciente de lo que pasaba", ha afirmado la joven en la vista que se celebra en la Audiencia Provincial. La víctima ha detallado que el acusado la sometía a tocamientos de manera habitual cuando se quedaba a dormir en su domicilio. "Me decía que no contara nada", ha señalado. El procesado, para quien la Fiscalía reclama una condena de 12 años de prisión, ha negado los cargos durante todo el procedimiento.

La denuncia, presentada en abril de 2022, hace referencia a unos hechos ocurridos entre 2007 y 2013. La joven ha contado que mantenía una relación muy estrecha con el acusado, marido de la hermana de su padre y padrino suyo. "Me quedaba a dormir en su casa muchos fines de semana. La primera vez fue en una autocaravana. Hizo un juego de esconder un tornillo, me lo metía en las partes íntimas y me palpaba", ha recordado. A partir de ese momento, ha explicado, los abusos se sucedieron de forma habitual. "Mi tía se iba a la cama y yo me quedaba con él. Empezaba a darme un masaje en la espalda y cada vez iba tocando más, los pechos, la vagina... Él me decía que no lo contara", ha precisado.

"Sabía que hacíamos cosas de adultos, pero no era consciente de lo que pasaba", ha dicho la joven, que ha afirmado que el hombre llegó a obligarle a hacerle felaciones. La víctima ha explicado que no denunció hasta el año 2022 porque había normalizado los abusos sufridos. "Después de contarlo me he dado cuenta de que haberlo guardado tanto tiempo me ha pasado factura. Ha añadido que decidió presentar la denuncia tras revelar los abusos a su pareja y a sus padres. "Tengo una hermana y una prima y quería evitar que les pasara lo mismo", ha asegurado.

La Fiscalía y la acusación particular imputan al sospechoso un delito continuado de abusos sexuales con penetración, por el que reclaman una condena de 12 años de prisión y una indemnización de 15.000 euros para la perjudicada. El hombre ha pedido declarar en último lugar en el juicio.