Herido crítico un motorista de 33 años al chocar con un coche en la carretera de Sóller
La víctima ha sido trasladada en una UVI móvil a Son Espases, donde ha ingresado en la UCI
Un motorista de 33 años ha resultado herido crítico la mañana de este lunes al chocar con un coche en la carretera de Sóller, junto a Son Sardina. La víctima ha sido trasladada en una UVI móvil a Son Espases.
El accidente de tráfico ha ocurrido sobre las nueve de la mañana de este lunes a la altura del kilómetro 5 de la Ma-11 de la carretera de Sóller. Un Seat Ibiza ha chocado contra una scooter SYM Symphony de 125. El motorista, de 33 años, ha resultado gravemente herido. Una patrulla de la Policía Nacional ha acertado a pasar por el lugar y ha avisado de inmediato a los servicios de emergencia.
Hasta el lugar del siniestro se ha desplazado de inmediato una UVI móvil del Ib-salut. Los facultativos se han percatado desde el primer momento de la situación crítica del motorista. Tras estabilizar sus constantes vitales, el personal sanitario ha activado el código politrauma grave de preaviso antes de su traslado urgente a Son Espases.
Investigación
Por su parte, agentes de la Guardia Civil de Tráfico se han desplazado hasta lugar donde ha tenido el accidente. Los efectivos del instituto armado han abierto una investigación para tratar de reconstruir las circunstancias en las que se ha producido el siniestro.
