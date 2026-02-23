Hallan en buen estado al anciano desaparecido la noche del domingo en Porreres

El anciano desaparecido la noche del domingo en Porreres ha sido encontrado en buen estado este lunes. El hombre ha sido examinado por una ambulancia del Ib-salut y los facultativos han apreciado que estaba bien de salud. El dispositivo especial de búsqueda -compuesto por Bombers de Mallorca, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil- ha finalizado la actuación y se ha disuelto después de la buena noticia.

Bombers de Mallorca, con un perro adiestrado, durante la búsqueda del anciano desaparecido en Porreres. / BOMBERS DE MALLORCA

El hombre salió de su domicilio en Porreres a dar un paseo sobre las 21.30 horas después de cenar. Al no regresar a su casa, sus allegados dieron la voz de alarma. Un dispositivo especial de búsqueda se activó hasta las cuatro de la madrugada de este lunes. Bombers de Mallorca se habían movilizado desde los parques de Llucmajor y Felanitx. También se activó la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Entonces se desconocía su paradero.

Sobre las ocho de la mañana de este lunes, el dispositivo se ha reactivado. Bombers de Mallorca ha movilizado el helicóptero sa Milana para otear la zona desde el aire y tratar de encontrar el rastro del desaparecido. También se han movilizado 17 efectivos del parque de Llucmajor, el Grupo de Montaña del parque de Inca y guías caninos con sus perros adiestrados. Por su parte, la Guardia Civil ha desplazado una decena de agentes para tratar de localizar a este anciano. Mientras, la Policía Local de Porreres ha activado a siete agentes junto a 17 voluntarios de Protección Civil.

Las tareas de búsqueda se ha efectuado con la cobertura de las zonas asignadas. Los efectivos terrestres han contado con el apoyo aéreo para tratar de optimizar al máximo las labores de rastreo.

Examinado por los sanitarios

El intenso operativo ha dado sus frutos con final feliz. El anciano ha sido localizado en buen estado de salud después de permanecer toda la noche fuera de su domicilio. Las asistencias sanitarias le han examinado en detalle para comprobar cómo se encontraba. A continuación ha sido conducido de regreso a su casa con sus allegados.