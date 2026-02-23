Fulgencio Coll, sobre la estafa que sufrió: "Cogí una llamada y con mucha habilidad fueron capaces de acceder a mi cuenta"

Fulgencio Coll ha mostrado hoy su satisfacción por la condena a la mujer que consiguió estafarle casi mil euros. El líder de Vox en Palma ha agradecido la labor de la Policía Nacional y de los juzgados por la resolución del caso. "Animo a la gente a que cuando haya un hecho de este tipo, que se moleste y vaya a la Policía Nacional, que me atendieron maravillosamente bien. La Justicia hace su trabajo, como norma, casi siempre muy bien", ha señalado a las puertas de Vía Alemania.

Sobre el fraude, Coll ha explicado que se produjo a través del teléfono móvil y suplantando a su entidad bancaria. "Fue el típico engaño por el movil. Estaba reunido, cogí una llamada desconocida y con mucha habilidad fueron capaces de acceder a mi cuenta", ha señalado. La sentencia detalla que el 23 de enero de 2024 la ahora condenada envió un mensaje a Coll en el que le alertaba de un acceso a su cuenta y le facilitaba un enlace. Este le llevó a una página web con la apariencia de su banco. Los estafadores lograron obtener su identificador y la contraseña y posteriormente llamaron al político para que les diese unos códigos. De este modo, pudieron transferir 895 euros desde la cuenta de Coll.

El perjudicado descubrió enseguida el fraude y acudió a la Policía Nacional. "Si tienen problemas y hay que denunciar, no lo duden. La Banca March me devolvió el importe estafado y ahora se ha tomado la decisión de procesar a la responsable", ha explicado. "Me parece muy bien el acuerdo, hay una sanción", ha dicho sobre la condena de cuatro meses y medio de prisión para la autora del fraude.