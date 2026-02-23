Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen a un narco en Palma tras interceptar un envío de 25 kilos de hachís y tres kilos de cocaína en Son Sant Joan

La Guardia Civil halló en el domicilio del remitente pequeñas cantidades de droga, básculas de precisión y varios móviles y el juez le envió a prisión

Agentes de la Guardia Civl llevan detenido al presunto narco por el envío de 23 kilos de hachís y tres de cocaína en un paquete interceptado en el Aeropuerto de Palma.

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un envío de un paquete con 23 kilos de hachís y tres kilos de cocaína fue interceptado por la Guardia Civil en el Aeropuerto de Palma. Los agentes del instituto armado localizaron y detuvieron al remitente, de 43 años. Al ser puesto a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión.

Alijo de 23 kilos de hachís y de tres kilos de cocaína intervenido en un paquete en el Aeropuerto de Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 18 de febrero. Agentes de la Unidad de Análisis y de Investigación Fiscal y de Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil interceptaron un envío de un paquete que contenía 23 kilos de hachís y tres de cocaína. Tras numerosas pesquisas, los expertos del instituto armado averiguaron quién era el remitente de estas sustancias estupefacientes.

Finalmente, los agentes detuvieron el jueves a un hombre de 43 años por un presunto delito de tráfico de drogas. En su domicilio encontraron diversas sustancias estupefacientes, una báscula de precisión y numerosos teléfonos móviles. Al ser puesto el pasado viernes a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión sin fianza.

Venta en redes sociales

Uno de los principales objetivos de los agentes de la UDAIFF es actuar sobre las posibles rutas de introducción de drogas en mercancías con destino a Baleares. Estos itinerarios son utilizados tanto por las grandes organizaciones criminales como por los pequeños traficantes dedicados al menudeo, que actúan de manera individual y autónoma. Algunos de ellos recurren a las redes sociales para la venta de sustancias estupefacientes. Una vez acordada la venta, realizan envíos con pequeñas cantidades. Los narcóticos los esconden entre ropa, comida u otros objetos. Estos usan identidades falsas para efectuar dichos envíos. De esta manera intentan pasar desapercibidos en caso de que el paquete sea interceptado.

