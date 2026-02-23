Condenada una mujer por una ciberestafa a Fulgencio Coll, líder de Vox en Palma

Una mujer ha sido condenada a cuatro meses y medio de prisión por una ciberestafa a Fulgencio Coll, líder de Vox en Palma y concejal en Cort. El fraude ascendía a casi mil euros que se transfirieron de la cuenta de Coll a la de la acusada, que no llegó a disponer del dinero porque la Policía bloqueó el acceso en cuanto recibió la denuncia. La mujer se ha declarado autora de un delito de estafa en grado de tentativa y el político se ha mostrado satisfecho por el resultado: "La Justicia funciona, como norma, siempre muy bien".

Los hechos ocurrieron el 23 de enero de 2024. La mujer, que ya tenía antecedentes penales, envió un mensaje SMS al teléfono móvil de Fulgencio Coll. "Se ha iniciado sesión desde un nuevo dispositivo. Si no reconoce dicha acción, verifique inmediatamente", rezaba el mensaje, que incluía un enlace. Fulgencio Coll pulsó en este hipervínculo y fue dirigido entonces a una página web con la apariencia de su entidad bancaria, pero que en realidad estaba bajo el control de los estafadores.

Tres transferencias

En esta página web, le solicitaron su usuario y contraseña de banca online. Entonces recibió una llamada de teléfono en la que un supuesto empleado del banco le dio una serie de instrucciones para que aceptara diversas operaciones. Coll introdujo unos códigos que recibió y permitió así que se realizaran tres transferencias de 298 euros cada una.

El destino del dinero fue una cuenta bancaria de la que es titular la mujer acusada. Coll reaccionó con rapidez al descubrir lo ocurrido y presentó enseguida una denuncia ante la Policía Nacional. Los agentes abrieron una investigación y pidieron al banco de la procesada que bloqueara su cuenta, lo que impidió a la mujer tener acceso a las transferencias desde la cuenta de Fulgencio Coll, que recuperó el dinero.

Delito de estafa

La Policía Nacional consiguió identificar a la acusada y un juzgado de Palma instruyó un proceso penal contra ella. La Fiscalía le imputó un delito intentado de estafa y la acusó de haber actuado "por si misma o concertada con terceras personas no identificadas y guiada por un ánimo de obtener un beneficio económico ilícito". Reclamó para ella una condena de seis meses de cárcel.

El juicio debía celebrarse hoy en un juzgado de lo penal de Palma, al que Coll ha acudido para declarar como testigo. Sin embargo, la Fiscalía y la defensa han alcanzado un acuerdo de conformidad, por lo que el perjudicado no ha llegado a declarar. La mujer ha reconocido los hechos, se ha declarado autora del delito y ha aceptado una pena de cuatro meses y 15 días de prisión. La magistrada ha dictado sentencia en el acto y el fallo ya es firme.