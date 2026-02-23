Buscan a un anciano desaparecido en Porreres
Al parecer, el hombre salió a dar un paseo después de comer y ya no regresó a su domicilio
Amplio dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre de avanzada edad desaparecido desde la tarde de ayer en Porreres. Numerosos efectivos de emergencias participan en las labores de búsqueda, peinando diversas zonas del municipio.
La desaparición fue denunciada sobre las 21:30 horas de ayer. Al parecer, el anciano salió a dar un paseo después de comer y ya no regresó. Inmediatamente, Efectivos de Bombers de Mallorca, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil salieron en su búsqueda.
Durante el dispositivo nocturno, que se mantuvo hasta pasada las cuatro de la mañana, se inspeccionaron diversas zonas del municipio, aunque sin éxito.
Las labores de búsqueda se han retomado este lunes con las primeras luces del día.
