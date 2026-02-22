Rescatan en helicóptero a una escaladora accidentada en una montaña de difícil acceso en Lluc

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La mujer ha quedado bloqueada en una zona muy escarpada al desprenderse una roca

Bombers de Mallorca

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Los Bombers de Mallorca han rescatado esta mañana con el helicóptero Milana a una escaladora que ha quedado bloqueada en una montaña muy escarpada al desprenderse una roca en las proximidades del Salt de la Bella Dona, en Lluc. Finalmente la mujer ha sido trasladada al hospital de Inca para recibir asistencia sanitaria.

Según informan los Bombers de Mallorca, los hechos han ocurrido sobre las nueve y cuarto de la mañana, cuando el 112 ha recibido el aviso de que había una mujer que había quedado bloqueada tras sufrir un accidente de escalada en un pico de muy difícil acceso, en las inmediaciones del Salt de la Bella Dona, en la Serra de Trámuntana.

Al lugar se han desplazado varias dotaciones del Grup de Rescat de Muntanya (GRM) de los parques de Inca y Sóller, así como el helicóptero de rescate Milana. El lugar en el que estaba la mujer, un pico muy escarpado, ha llevado a los bomberos a izarla al helicóptero con un cable. La mujer ha sido evacuada directamente al hospital de Inca, donde se evaulará su estado.

