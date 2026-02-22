Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residuos Puerto de PalmaApuñala a su padre y abueloAño Nuevo Chino en MallorcaCondena tortugasCelta-RCD Mallorca
instagramlinkedin

Nuevo incendio en la prisión antigua de Palma

El fuego se ha declarado en una garita del exterior del centro, donde había basura acumulada

La antigua cárcel de Palma en una imagen de archivo

La antigua cárcel de Palma en una imagen de archivo / Manu Mielniezuk

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Los Bombers de Palma han vuelto hoy a la prisión antigua de Palma, donde se ha declarado un incendio en una de las antiguas garitas situadas en el exterior del recinto, y donde había basura acumulada. El incidente ocurre un día después del gran fuego de desechos que obligó a desalojar al más de un centenar de okupas que viven en el lugar. Cuatro de ellos quedaron atrapados en el primer piso y tuvieron que ser rescatados por los equipos de emergencia.

El último fuego se ha declarado hoy sobre las seis y cuarto de la tarde, en el interior de una garita de vigilancia situada en el exterior del recinto, y donde había mucha basura acumulada. Los Bombers han conseguido sofocar las llamas en una media hora. En el incidente no ha habido heridos.

Noticias relacionadas y más

Se trata del enésimo fuego que se declara en el recinto, en el que viven en condiciones insalubres más de un centenar de personas sin casas y donde se acumulan ingentes cantidades de basura. En la madrugada de ayer se produjo un gran incendio que obligó a desalojar todas las instalaciones. Los equipos de emergencia tuvieron que rescatar a cuatro personas que estaban atrapadas en un primer piso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Kungfu Noodle abre en Palma: largas colas en el nuevo restaurante chino de ramen artesanal a 10,95 euros
  2. Los futuros directores de hotel formados en Mallorca ya vuelan al mundo: 'Me voy a Punta Cana seis meses con prácticas pagadas
  3. Condenado el empresario Miguel Pascual a nueve meses de cárcel por la muerte de seis tortugas al talar un monte en Mallorca
  4. Estos son los cortes de tráfico en Palma el próximo domingo con motivo del Año Nuevo Chino y la IX Cursa de Son Espases
  5. Un joven apuñala a su padre y a su abuelo en un domicilio de Son Ferriol, en Palma
  6. La izquierda y Vox se alían en Palma para pedir la paralización del concurso de GESA
  7. Palma salda una deuda con sus siete alcaldes democráticos y colgará sus retratos en el Ayuntamiento
  8. Cinco recetas tradicionales mallorquinas de Cuaresma

Nuevo incendio en la prisión antigua de Palma

Nuevo incendio en la prisión antigua de Palma

Detenida una pareja por vender droga en su casa de Porto Cristo

Detenida una pareja por vender droga en su casa de Porto Cristo

El anciano apuñalado por su nieto en Son Ferriol, en Palma, permanece grave en la UCI de Son Espases

El anciano apuñalado por su nieto en Son Ferriol, en Palma, permanece grave en la UCI de Son Espases

Rescatan en helicóptero a una escaladora accidentada en una montaña de difícil acceso en Lluc

Rescatan en helicóptero a una escaladora accidentada en una montaña de difícil acceso en Lluc

Detenida una mujer ebria tras provocar un altercado en la iglesia de Sant Miquel, en el centro de Palma

Detenida una mujer ebria tras provocar un altercado en la iglesia de Sant Miquel, en el centro de Palma

Detenidos dos menores por pegar una paliza a un indigente en la calle Jaume III de Palma

Detenidos dos menores por pegar una paliza a un indigente en la calle Jaume III de Palma

Crimen en Mallorca: La asesina que degolló a su exnovio en su velero por celos

Crimen en Mallorca: La asesina que degolló a su exnovio en su velero por celos

Evacuan en helicóptero a un hombre herido al caer de una escalera en es Marroig, en Fornalutx

Tracking Pixel Contents