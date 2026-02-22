Nuevo incendio en la prisión antigua de Palma

Los Bombers de Palma han vuelto hoy a la prisión antigua de Palma, donde se ha declarado un incendio en una de las antiguas garitas situadas en el exterior del recinto, y donde había basura acumulada. El incidente ocurre un día después del gran fuego de desechos que obligó a desalojar al más de un centenar de okupas que viven en el lugar. Cuatro de ellos quedaron atrapados en el primer piso y tuvieron que ser rescatados por los equipos de emergencia.

El último fuego se ha declarado hoy sobre las seis y cuarto de la tarde, en el interior de una garita de vigilancia situada en el exterior del recinto, y donde había mucha basura acumulada. Los Bombers han conseguido sofocar las llamas en una media hora. En el incidente no ha habido heridos.

Se trata del enésimo fuego que se declara en el recinto, en el que viven en condiciones insalubres más de un centenar de personas sin casas y donde se acumulan ingentes cantidades de basura. En la madrugada de ayer se produjo un gran incendio que obligó a desalojar todas las instalaciones. Los equipos de emergencia tuvieron que rescatar a cuatro personas que estaban atrapadas en un primer piso.