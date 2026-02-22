Detenidos dos menores por pegar una paliza a un indigente en la calle Jaume III de Palma

Dos adolescentes de unos 16 años han sido detenidos por la Policía Nacional como presuntos autores de una paliza que recibió un indigente que se había refugiado bajo uno de los soportales de la calle Jaume III, en el centro de Palma. Los menores propinaron puñetazos y patadas al hombre, le quitaron varias monedas que llevaba en el bolsillo e intentaron llevarse su bicicleta, si bien él la agarró con fuerza y se lo impidió.

Según informan fuentes de la Policía Nacional, la agresión ocurrió en la madrugada del pasado lunes en la calle Jaume III, en el centro de Palma. Dos chicos que se movían en un patinete abordaron a un indigente que suele refugiarse en uno de los soportales de la calle para dormir y, tras una corta conversación, le golpearon con gran violencia. La víctima cayó al suelo y ahí siguió recibiendo patadas en la cabeza.

Mientras le agredían, uno de los chicos le quitó varias monedas que llevaba en el bolsillo. Antes de marcharse trataron de llevarse su bicicleta, aunque el hombre la agarró con fuerza y lo evitó.

La Policía Nacional recibió los primeros avisos de la agresión a través del 091 y envió al lugar a varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano. Los agentes solicitaron una ambulancia, ya que el hombre presentaba varias heridas sangrantes en la cabeza y la cara.

Mientras tanto, otra patrulla se enrevistó con un testigo que había visto la agresión y aportó las características físicas de los jóvenes y la dirección en la que habían escapado.

Las patrullas realizaron una serie de batidas por los alrededores y poco después una de ellas localizó a dos chicos en patinete cuya apariencia coincidía con la que había descrito el testigo, por lo que fueron interceptados. Al identificarles los agentes comprobaron que eran menores de edad. Cuando les preguntaron, los chicos admitieron de forma espontánea que habían tenido una discusión con un indigente.

Noticias relacionadas

Los dos adolescentes quedaron detenidos como presuntos autores de un robo con violencia y trasladados a dependencias policiales. Una vez en los calabozos, uno de los chicos mantuvo una actitud desafiante con un policía, al que propinó un puñetazo en la cara, por lo que fue imputado también por un delito de atentado contra agente de la autoridad.