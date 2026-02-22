Detenida una pareja por vender droga en su casa de Porto Cristo

La Policía Nacional arrestó el pasado miércoles en Porto Cristo (Manacor) a una pareja que presuntamente se dedicaba a vender droga en su domicilio. Los agentes constataron que se trataba de un punto de venta muy activo y numerosos consumidores acudían allí, y que en algunas de las transacciones estaban presentes menores. En la intervención los policías intervinieron varias papelinas de cocaína y 9.000 euros.

Los agentes adscritos al Grupo de Judicial de la Comisaria de Manacor de la Policía Nacional llevaron a cabo desde el pasado mes de octubre una investigación centrada en un domicilio de Porto Cristo, donde sospechaban que se vendían drogas.

Los agentes pudieron comprobar que en el domicilio había un gran trasiego de personas, que entraban en la vivienda sin llamar, ya que la puerta de acceso se encontraba siempre abierta. Todos se marchaban instantes después, presumiblemente tras comprar una dosis de droga.

Durante la investigación fueron identificados los moradores de la casa y presuntos responsables del punto de venta de droga. Se trataba de una pareja, y en algunas de las transacciones había en el domicilio menores de edad.

Escondida en un descampado

El punto presuntamente abastecía de sustancias a un gran número de consumidores de la localidad. Los vendedores movían una gran cantidad de droga, pero trataban de no tener grandes cantidades en la casa. Para ello compraban cada semana las sustancias y la ocultaban en un descampado, de manera que en la casa solo tenían las dosis para la venta de un día. Los invstigadores comprobaron tambien que los dos miembros de la pareja actuaban indistintamente.

Una vez obtenida toda la información, en la mañana del pasado miércoles los agentes del Grupo de Judicial de la Comisaria de Manacor localizaron al hombre fuera del domicilio, cuando se dirigía al lugar donde se conocía que ocultaba la droga. Le vieron rebuscando entre la maleza y cogiendo un pequeño paquete que tenía escondido. En ese momento le detuvieron.

Los policias le intervinieron 14 papelinas dispuestas en bolsistas transparentes con una sustancia pulverulenta, al parecer cocaína, envueltas a su vez en papel de aluminio y unos 9.000 euros en un bolsillo del pantalón. El hombre quedó detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Posteriormente los agentes arrestaron a la mujer cuando se disponía a entrar en la casa, por el mismo delito.

Noticias relacionadas

Denuncias anónimas