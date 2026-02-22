Detenida una mujer ebria tras provocar un altercado en la iglesia de Sant Miquel, en el centro de Palma

Agentes de la Policía Local de Palma arrestaron el pasado martes por la tarde a una mujer alemana de 46 años que se encontraba ebria y agresiva, y provocó diferentes altercados en las inmediaciones del mercado del Olivar y en el interior de la iglesia de Sant Miquel, donde profirió gritos e insultos. Los policías comprobaron que la mujer tenía dos órdenes de detención por otros delitos. Fue trasladada inicialemente al hospital de Son Espases debido a su estado y luego a dependencias policiales.

Según informan fuentes de la Policía Local de Palma, los hechos ocurrieron sobre las siete y cuarto de la tarde del pasado día 17. cuando la base del 092 envió a una patrulla a las inmediaciones del mercado del Olivar, donde una mujer, al parecer ebria, estaba muy alterada e insultaba a las personas con las que se cruzaba.

Poco después el 092 recibió un nuevo aviso de un ciudadano que alertaba de que la misma mujer estaba provocando incidentes en el interior de la iglesia de Sant Miquel.

Una patrulla acudió al tempo y localizó a la mujer, a la que solicitaron que saliera al exterior. Una vez fuera los agentes comprobaron en la base de datos policial que tenía pendientes dos órdenes de detención: una emitida en Palma por un delito contra la seguridad vial y otra en Manacor por un delito de acoso.

Noticias relacionadas

Debido a su agresividad y al estado de embriaguez que presentaba, fue trasladada bajo custodia al hospital de Son Espases. La mañana del 18 de febrero, tras recibir el alta médica, fue conducida a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias y su puesta a disposición del juzgado de guardia.