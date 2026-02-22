Crimen en Mallorca: La asesina que degolló a su exnovio en su velero por celos

Sylvia Schäffer, alemana de 56 años, no admitía que su pareja Gerth Möller, alemán de 53 años, hubiera decidido poner fin a la relación con ella y que empezara otra con una mujer después de 12 años y de haber recorrido juntos medio mundo a bordo de su barco. El carácter excéntrico e inestable de ella contrastaba con el temperamento apacible y amable del antiguo empresario germano. La pasión de este era su velero clásico ‘Sy Kandahar’, de 16 metros de eslora, amarrado en el espigón del Port d’Andratx. Allí vivía desde hacía tres años y organizaba viajes chárter para turistas. Al cabo de cuatro meses, Sylvia volvió de Alemania y visitó a Gerth en su barco con el pretexto de recoger algunas de sus pertenencias. Mientras él dormía en su camarote, Sylvia le golpeó fuertemente en la cabeza con una maza. Cuando la víctima estaba inconsciente, le degolló con un cuchillo. Gerth Möller murió desangrado.

Los días felices de Gerth Möller y Sylvia Schäffer en el 'Sy Kandahar' cuando aún eran pareja. / D.M.

El crimen se cometió la madrugada del miércoles 12 de enero de 2005 en el interior del velero clásico ‘Sy Kandahar’, de 16 metros de eslora, amarrado en el espigón del Port d’Andratx. Mientras Gerth Möller dormía en el camarote principal, Sylvia Schäffer le golpeó en la cabeza con una maza y le degolló con un cuchillo. Le causó un gran corte que le seccionó la tráquea y le afectó a la yugular y a la carótida. La asesina se fue luego a su camarote y se trató de quitar la vida haciéndose cortes en el cuello y en los brazos.

Sobre las diez y media de la mañana del miércoles 12 de enero de 2005, un amigo de Gerth fue al velero a visitarle. Se alarmó al ver que el barco estaba completamente cerrado y al entrar se topó con la desoladora escena. El antiguo empresario alemán yacía inerte en su camarote en un gran charco de sangre. El visitante también se encontró en el otro compartimento a la expareja de él con cortes y lesiones. Aún estaba con vida.

Tras avisar esta persona a los servicios de emergencia, un dispositivo especial se activó en torno al ‘Sy Kandahar’. Los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil realizaron una minuciosa inspección ocular para reconstruir lo que ya se perfilaba como un crimen de Gerth. Lo primero que constataron en el velero era que no había señales de lucha. Los camarotes no estaban revueltos. Por este motivo la hipótesis de un posible robo no tardó en ser descartada por completo.

Gerth Möller y Sylvia Schäffer durante una singladura en el velero de él. / D.M.

El examen del cuerpo de Gerth determinó que habría sufrido un fuerte golpe en la cabeza antes de ser degollado con un cuchillo. Así se requirió la presencia de los buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil para que se zambulleran en las proximidades de la embarcación.

En el transcurso de la inmersión de los submarinistas del instituto armado, encontraron dos objetos compatibles con los que había causado la muerte de Gerth Möller: el cuchillo y la maza con la que presuntamente había golpeado a Gerth en el cráneo. Sylvia Schäffer se convirtió en la principal sospechosa del crimen. No obstante fue trasladada al hospital Son Dureta para que fuera curada de sus heridas antes de proceder a su detención formal.

Dos policías conducen esposada a Sylvia Schäffer tras salir del juicio en la Audiencia de Palma por el asesinato de Gerth Möller. / DM

La investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil delimitó que Sylvia Schäffer era la presunta autora del crimen movida por los celos, después de que Gerth le hubiera anunciado que ponía fin a la relación. No obstante le permitía dormir en el velero cuando le visitaba. La víctima ya había comunicado a su entorno que tenía miedo de Sylvia hasta el punto de que temía por su vida.

Los celos de Sylvia eran tales que llegó a coger el teléfono de Gerth para suplantar su identidad y mandar un mensaje SMS a su actual pareja en el que anunciaba que supuestamente ponía fin a la relación. Esta no le dio la menor credibilidad y se lo comunicó a su pareja. Gerth Möller desmintió por completo que él fuera el autor.

Condenada a 18 años y medio de prisión

Dos años después del asesinato de Gerth Möller a bordo de su velero ‘Sy Kandahar’, la Audiencia de Palma celebró el juicio con jurado a Sylvia Schäffer por el crimen de su expareja. Durante la comparecencia de la acusada, esta negó en todo momento haber matado a la víctima y que le hubiera golpeado con una maza y degollado con un cuchillo. De hecho aseguró que la relación con el antiguo empresario alemán se mantenía entonces.

No obstante las abrumadoras pruebas presentadas por los investigadores de la Guardia Civil en el transcurso del juicio señalaban, sin ningún género de dudas, a Sylvia Schäffer como la presunta autora material del crimen de Gerth Möller. También se les presentaron la maza y el cuchillo que esta había empleado para acabar con su vida. El tribunal popular declaró por unanimidad que la encausada era culpable de un delito de asesinato y apreciaron que el móvil era que su expareja había puesto fin la relación. Finalmente, la asesina del ‘Sy Kandahar’ fue condenada a 18 años y medio de prisión y al pago de una indemnización de 180.000 euros.