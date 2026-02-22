El anciano apuñalado por su nieto en Son Ferriol, en Palma, permanece grave en la UCI de Son Espases

El anciano de 90 años que ayer al mediodía recibió una decena de puñaladas a manos presuntamente de su nieto, un joven de 26 años, en su domicilio de Son Ferriol, en Palma, permanece ingresado en estado grave en la UCI del hospital de Son Espases, aunque en principio no se teme por su vida. El presunto autor de la agresión está también en el hospital, en el Departamente de Psiquiatría y bajo custodia policial, pendiente de que se evalúe su estado, ya que al parecer sufre un trastorno mental.

Los hechos ocurrieron ayer sobre la una del mediodía, en el domicilio familiar, en la calle Puput de Son Ferriol en Palma. El joven mantuvo una discusión con su abuelo y le propinó una decena de puñaladas. La más grave le afectó un ojo. La víctima salió a la calle ensangrentado a pedir ayuda y se desplomó en el suelo. Al lugar acudieron varias ambulancias y dotaciones de la Policía Nacional, que atendieron al anciano malherido y lo trasladaron al hospital. El joven fue reducido por los agentes y traslado al mismo centro para ser sometido a una evaluación psiquiátrica.

En la casa se encontraba también el padre del presunto agresor, de 59 años, que intentó interponerse y sufrió heridas leves, pero no fue necesario hospitalizarlo.

El anciano fue sometido a una operación de urgencia el mismo sábado y hoy permanece ingresado en estado grave en la UCI, aunque en principio su vida no corre peligro.