Tres detenidos por enviar paquetes con adormidera a Mallorca

Los sospechosos robaban las plantas en cultivos legales destinados a uso farmacéutico en Albacete

De la Papaver somniferum o amapola real se extrae el opio y su comercio está restringido por la ley

Guardia Civil

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

La Guardia Civil de Alicante ha detenido a tres hombres de nacionalidad india que enviaban paquetes postales con cápsulas secas de adormidera. la planta de la que se extrae el opio, a Mallorca y otras provincias como Málaga o Ávila y Mallorca, así como a Estados Unidos. Los sospechosos sustraían las plantas de Papaver somniferum o amapola Real de cultivos legales para uso farmacéutico en Albacete. Se le imputandelitos contra la salud pública por tráfico de drogas. Todos han ingresado en prisión por estos hechos.

La operación Gurú 25 comenzó con la interceptación de cuatro envíos postales con casi siete kilos de sustancias de origen vegetal en el aeropuerto de Alicante-Elche. Tras el análisis, se determinó que era Papaver somniferum, también conocida como adormidera o amapola real, una planta directamente vinculada a la producción de opio y sus derivados.

En todos los envíos aparecía el mismo apellido, tanto en los remitentes como en los destinatarios. Además, se comprobó que todos los paquetes habían sido remitidos desde diferentes domicilios, todos ubicados en el municipio de Los Alcázares (Murcia).

En una primera fase, los investigadores analizaron la documentación y el contenido de los paquetes intervenidos, desplazándose posteriormente al municipio de Los Alcázares con el objetivo de identificar y localizar a los presuntos remitentes. Estas gestiones permitieron identificar a tres hombres del mismo clan, todos nacidos en India.

Tras consultar en bases de datos policiales se comprobó que estas personas habían estado presuntamente relacionadas con hurtos recientes de Papaver somniferum en plantaciones legales destinadas a uso farmacéutico situadas en la provincia de Albacete.

527 kilogramos de adormidera

A finales del pasado mes de enero, una vez localizados los sospechosos y acreditada su presunta participación en los hechos investigados, se realizaron tres registros domiciliarios en Los Alcázares. Como resultado de los mismos, se detuvo a los tres investigados y se intervinieron 527 kilos de Papaver somniferum.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Elche, que decretó el ingreso en prisión de los tres.

La operación, denominada Gurú 25, se ha llevado a cabo gracias a la colaboración de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil en Alicante y la Compañía de la Guardia Civil de Torre Pacheco.

Con esta operación, que continúa abierta, la Guardia Civil ha logrado desmantelar un grupo dedicado al robo y distribución ilegal de una sustancia altamente peligrosa, evitando su comercialización y reforzando la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada.

