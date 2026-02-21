Pega una paliza a su compañero de piso en Manacor por estar mucho rato en el cuarto de baño

Agentes de la Policía Nacional de Manacor han arrestado a un hombre que presuntamente propinó una paliza y mordió en la mano a su compañero de piso porque tardó mucho en salir del cuarto de baño. La víctima tuvo que recibir asistencia médica por los numerosos golpes que recibió y cinco puntos de sutura por el mordisco.

Los hechos, según informa la Policía Nacional, ocurrieron el pasado viernes en un piso compartido por varias personas en Manacor. Según denunció la victima, estaba en el interior del cuarto de baño cuando uno de sus compañeros de piso empezó a aporrear la puerta, a gritar y a insultarle, mientras le increpaba para que saliera.

El hombre tardó unos minutos en salir del lavabo, y cuando abrió la puerta su compañero de piso le propinó por sorpresa varios puñetazos en la cara, a la altura del ojo. Cuando todavía no se había recuperado de estos golpes el hombre le agarró una de sus manos y le mordió, causándole una profunda herida.

Tras la agresión la víctima acudió a un centro médico donde recibió asistencia, tanto por las contusiones como por el mordisco, donde recibió cinco puntos de sutura. Posteriormente fue a la comisaría de la Policía Nacional, donde interpuso una denuncia.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, una patrulla de la Policía se presentó en la vivienda, donde arrestaron al hombre por un delito de lesiones.