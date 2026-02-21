Dos investigados en Palma por circular con un coche sin carné
La Policía Local imputa al conductor y a su acompañante, propietaria del vehículo, por dejar que lo usara
La Policía Local de Palma instruyó diligencias el pasado 16 de febrero contra dos personas por un presunto delito contra la seguridad vial. El conductor del coche, fue imputado por no tener carné. Su acompañante y propietaria del vehículo, por permitir que lo usara, con lo que está considerada cooperadora en el delito..
Los hechos ocurrieron sobre las 11 de la mañana en la calle Manacor. Durante un control preventivo llevado a cabo por agentes de la Unidad Motorizada (Umot) dieron el alto a un turismo e identificaron al conductor, un joven español de 19 años. Al consultar la base de datos, los policías verificaron que el individuo nunca había obtenido el permiso de conducir por lo que se le informó de su condición de investigado no detenido.
En el asiento del acompañante viajaba la propietaria del vehículo, una mujer española de 21 años, quien manifestó que tenía conocimiento de que el conductor no poseía el carné correspondiente. Por este motivo, se le comunicó su condición de investigada no detenida como cooperadora necesaria en el delito.
Asimismo, los agentes comprobaron que la titular del turismo tampoco disponía de permiso de conducción. Así que un familiar de los implicados tuvo que hacerse cargo del vehículo tras verificar que contaba con la habilitación legal.
La Sala de Atestados remitió el informe al Juzgado de Instrucción de Guardia.
- La presunta envenenadora de Palma, a su marido: 'Cámbiame la copa, que yo no quiero tanto
- La presunta envenenadora de Palma es una conocida escritora, guionista e 'influencer', con más de 400.000 seguidores
- Leonor Vich, copropietaria de Ca'n Joan de s'Aigo: 'Quizás el secreto para estar abiertos 325 años es ser un lugar de ilusiones
- La orden de Sant Felip Neri expulsa al cura del oratorio de Porreres y le obliga a marcharse
- Muere un ciclista al colisionar con dos furgonetas en la carretera de Santa Maria a Santa Eugènia
- Los futuros directores de hotel formados en Mallorca ya vuelan al mundo: 'Me voy a Punta Cana seis meses con prácticas pagadas
- Baleares aprueba el reglamento de taxi y VTC y descarta aceptar 10.000 nuevas licencias
- La baronesa Thyssen retira de la venta su mansión de lujo en Mallorca y la ofrece en alquiler por 16.000 euros al mes