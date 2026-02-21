Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre que sufrió un ictus mientras conducía en Palma agradece a los policías que le ayudaron su "cercanía, serenidad y apoyo en un momento límite"

Daniel Mederos ha hecho pública una carta de agradecimiento a los servicios de emergencia y a los sanitarios que le atendieron

Daniel Mederos, con Rubén y Fernando, los dos policías que le auxiliaron en un primer momento.

Daniel Mederos, con Rubén y Fernando, los dos policías que le auxiliaron en un primer momento. / CNP

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

"El pasado 29 de enero mi vida cambió en cuestión de segundos. Mientras conducía, sufrí un ictus. Fue un instante de miedo e incertidumbre, en el que uno apenas alcanza a comprender lo que sucede, pero sí siente con claridad que algo muy grave está ocurriendo". Así comienza una carta que Daniel Mederos ha hecho pública para agradecer la atención que recibió de los servicios de emergencia y sanitarios tras el accidente cerebral que padeció. Tras recuperarse, el hombre, acompañado por su familia, acudió el viernes a la Jefatura de Policía de Palma, donde se encontró con los dos agentes que le asistieron en un primer momento, a los que agradeció su "cercanía, serenidad y apoyo en un momento límite".

Según informa la Policía Nacional, los hechos ocurrieron el pasado 29 de enero, cuando una patrulla del Grupo de Conducciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana se encontró un vehículo estacionado en el Camí de sa Vileta, con la puerta abierta y el conductor que les hacía señas. Cuando se acercaron comprobaron que el hombre no podía hablar y que presentaba problemas de movilidad, por lo que solicitaron a través del 091 una ambulancia urgente. Uno de los policías se en contacto con radio con los servicios de emergencia y el otro le prestó la primera asistencia hasta la llegada de la ambulancia, que le trasladó a un hospital, donde fue ingresado.

Noticias relacionadas

Mederos se ha recuperado totalmente del ataque, y el viernes se desplazó a la Jefatura Superior de Policía acompañado por su familia, donde se encontró con Fernando y Rubén, los dos agentes que le auxiliaron, a los que agradeció su ayuda, así como la del equipo de la ambulancia y del personal sanitario que le atendió. El hombre ha hecho pública una carta de agradecimiento, en la que recuerda que la intervención de los policías "fue mucho más que el cumplimiento de su deber: fue cercanía, serenidad y apoyo en un momento límite (...) ofreciéndome calma cuando más la necesitaba".

Un hombre que sufrió un ictus mientras conducía en Palma agradece a los policías que le ayudaron su "cercanía, serenidad y apoyo en un momento límite"

