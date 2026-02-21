Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evacuan en helicóptero a un hombre herido al caer de una escalera en es Marroig, en Fornalutx

La víctima sufrió un fuerte golpe en la espalda y no podía moverse

Bombers de Mallorca

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Dotaciones de los Bombers de Mallorca han evacuado hoy en helicóptero a un hombre herido al caer de una escalera en la zona de es Marroig, en Fornalutx. La víctima sufrió un fuerte golpe en la espalda y no podía moverse, y estaba en un lugar de difícil acceso, por lo que no podía ser trasladado por carretera.

El accidente, según informan los Bombers, ha ocurrido hoy sobre las dos de la tarde en una finca de la zona de es Marroig, en Fornalutx. Un hombre ha caído de una escalera y ha sufrido un fuerte golpe en la espalda y no podía moverse. Al lugar se han desplazado equipos de los Bombers de Mallorca. El lugar era de difícil acceso, con caminos estrechos, por lo que han solicitado la intervención del helicóptero Milana, que ha izado al herido con un cable y le ha trasladado directamente a un hospital.

