Condenado a dos años de cárcel por una agresión con una botella durante una trifulca una discoteca de Palma

Un joven ha sido condenado a dos años de prisión por agredir a otro con una botella durante una trifulca en una discoteca del Paseo Marítimo de Palma. La víctima sufrió un profundo corte en una mano al protegerse del ataque. Otro chico que participó en la agresión aceptó pagar una multa de 240 euros. Ambos deberán indemnizar al perjudicado con 4.700 euros por las lesiones sufridas.

Los hechos ocurrieron hacia las dos y media de la madrugada del 15 de octubre de 2023 en una discoteca. Por motivos que no han sido esclarecidos, los dos procesados se enzarzaron en una riña con un joven, al que propinaron varios puñetazos en la cara y el cuerpo. Durante esta agresión le arrancaron una cadena de oro que llevaba en el cuello, que cayó al suelo y no fue recuperada.

Durante la trifulca, uno de los acusados cogió una botella de cristal y se abalanzó sobre su rival para golpearle en la cabeza. El perjudicado se protegió del ataque con los brazos y sufrió un gran corte en la mano derecha. El perjudicado, que también presentaba diversos hematomas por los golpes recibidos anteriormente, tuvo que ser atendido en un centro médico, donde le aplicaron 14 puntos de sutura.

Los dos acusados reconocieron los hechos ayer en un juzgado de lo penal de Palma tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y con el perjudicado, que ejercía la acusación particular. El joven que atacó al perjudicado con la botella se declaró autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso y acató una pena de dos años de prisión. El otro implicado reconoció un delito leve de lesiones por el que pagará 240 euros de multa.