Tribunales
Condenado a dos años de cárcel por una agresión con una botella durante una trifulca una discoteca de Palma
La víctima sufrió un profundo corte en la mano y precisó 14 puntos de sutura
Un joven ha sido condenado a dos años de prisión por agredir a otro con una botella durante una trifulca en una discoteca del Paseo Marítimo de Palma. La víctima sufrió un profundo corte en una mano al protegerse del ataque. Otro chico que participó en la agresión aceptó pagar una multa de 240 euros. Ambos deberán indemnizar al perjudicado con 4.700 euros por las lesiones sufridas.
Los hechos ocurrieron hacia las dos y media de la madrugada del 15 de octubre de 2023 en una discoteca. Por motivos que no han sido esclarecidos, los dos procesados se enzarzaron en una riña con un joven, al que propinaron varios puñetazos en la cara y el cuerpo. Durante esta agresión le arrancaron una cadena de oro que llevaba en el cuello, que cayó al suelo y no fue recuperada.
Durante la trifulca, uno de los acusados cogió una botella de cristal y se abalanzó sobre su rival para golpearle en la cabeza. El perjudicado se protegió del ataque con los brazos y sufrió un gran corte en la mano derecha. El perjudicado, que también presentaba diversos hematomas por los golpes recibidos anteriormente, tuvo que ser atendido en un centro médico, donde le aplicaron 14 puntos de sutura.
Los dos acusados reconocieron los hechos ayer en un juzgado de lo penal de Palma tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y con el perjudicado, que ejercía la acusación particular. El joven que atacó al perjudicado con la botella se declaró autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso y acató una pena de dos años de prisión. El otro implicado reconoció un delito leve de lesiones por el que pagará 240 euros de multa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Leonor Vich, copropietaria de Ca'n Joan de s'Aigo: 'Quizás el secreto para estar abiertos 325 años es ser un lugar de ilusiones
- Un hombre muere en Palma tras recibir una descarga de una pistola táser de un policía
- Un accidente provoca siete kilómetros de retenciones en la autopista de Inca
- La casa del hombre muerto tras recibir una descarga de la Policía estaba a oscuras, destrozada y llena de sangre
- El Obispado de Mallorca pide el desahucio por lo penal de una familia con menores que okupa el antiguo restaurante de na Burguesa
- Baleares debatirá la próxima semana una ley para restringir la compra de viviendas a no residentes
- La presunta envenenadora de Palma, a su marido: 'Cámbiame la copa, que yo no quiero tanto
- La borrasca Pedro pone en alerta a Mallorca por fuertes vientos