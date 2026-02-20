Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una turista que iba en quad, herida grave al ser embestida por un coche en s'Arenal de Llucmajor

El vehículo ha perdido el control y ha golpeado contra el cuadriciclo, que ha acabado incrustado en la valla de una obra

El conductor del turismo ha intentado engañar a la Policía y ha dicho que el responsable se había marchado a pie

El coche y el quad quedaron incrustados en la valla de una obra.

El coche y el quad quedaron incrustados en la valla de una obra. / MZ

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Una turista francesa ha resultado herida de gravedad, con una fractura en una pierna, cuando el quad con el que circulaba por s'Arenal de Llucmajor ha sido embestido por un coche que ha perdido el control y ha acabado incrustado en la valla de una obra. El conductor del coche ha intentado engañar a la Policía y al principio ha dicho que conducía otra persona que se había marchado, aunque los testigos le han identificado como el que iba al volante. Ha dado negativo en la alcoholemia.

El aparatoso accidente ha ocurrido esta tarde, sobre las cinco y media, en la confluencia de las calles Sant Cristòfol y Miramar, en primera línea de s'Arenal de Llucmajor. Un coche, que según los primeros indicios circulaba a una velocidad excesiva, ha perdido el control cuando ha salido un quad de la intersección y ha golpeado contra un segundo quad, que estaba detenido en el stop, y al que ha incrustado en la valla de una obra.

En este quad circulaba una pareja de turistas. La mujer es la que ha salido peor parada. Ha sido trasladada en ambulancia a un hospital con una fractura en una pierna.

El accidente ha provocado una gran expectación en la zona.

El accidente ha provocado una gran expectación en la zona. / MZ

Al lugar han acudido rápidamente dotaciones de la Policía Local de Llucmajor, que han abierto una investigación para aclarar lo ocurrido. En un principio el hombre que conducía el coche ha intentado engañar a los agentes y ha dicho que el conductor se había marchado a pie, pero los testigos lo han identificado como la persona que iba al volante. Finalmente ha reconocido que era el conductor. Los policías le han sometido a la prueba de alcoholemia, que ha dado negativo.

