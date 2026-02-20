La presunta envenenadora de Palma es una conocida escritora, guionista y "bloggera"

Escritora, comunicadora, profesora y académica. La mujer de 46 años que fue detenida por la Policía Nacional por presuntamente intentar matar a su marido con gran cantidad de tranquilizantes en el vino se presenta así en su blog, dedicado sobre todo a la enseñanza de idiomas. El sitio web tiene casi 400.000 seguidores. La mujer es también autora de un libro y de un documental que ha recibido varios premios, y colabora con algunos programas de televisión. Tras ser arrestada por la Policía Nacional por un delito de tentativa de asesinato, quedó en libertad con una orden de alejamiento.

La Policía Nacional la arrestó el miércoles en Palma tras una investigación, como presunta autora del intento de asesinato de su marido, al que presuntamente dio a beber varias copas en las que había echado una gran cantidad de tranquilizantes. El hombre durmió quince horas y luego estuvo cuatro días en el hospital.