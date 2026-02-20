La Policía de Palma ha utilizado las pistolas táser "numerosas veces" en los últimos dos años sin ninguna consecuencia grave

La Policía Nacional cuenta con pistolas táser, como la que utilizaron con el hombre que falleció ayer en su domiclio de Ciutat Jardí, en Palma, desde diciembre de 2023, cuando recibió una dotación de treinta armas que fueron repartidas entre las plantillas de las comisarías de Palma, Manacor, Eivissa, Maó y Ciutadella. Desde entonces han sido utilizadas "numerosas veces", según comenta un veterano agente, sin que se hasta ayer se hubiera registrado ninguna consecuencia grave. De hecho, está considerado la herramienta menos lesiva para inmovilizar a sujetos que representan un peligro.

En la madrugada de ayer varias dotaciones policiales acudieron a un domicilio de la calle Isla de Corfú, en Ciutat Jardí, donde un individuo muy agresivo había provocado un altercado. El hombre estaba en la casa con tres niños, el mayor de once años, que escaparon y se refugiaron el piso de una vecina. Cuando los policías entraron en la vivienda encontraron el mobiliario destrozado, con el suelo cubierto por cristales rotos y manchas de sangre del hombre, que se había cortado. El individuo, de unos dos metros de altura y 150 kilos, se enfrentó a los agentes, que le dispararon con la táser. Cuando cayó al suelo los policías se percataron de que no tenía pulso, por lo que requirieron una ambulancia urgente. Los sanitarios no lograron reanimar al hombre, que falleció alli mismo.

Un policía, con una pistola táser. / DM

Se trata de un caso absolutamente inusual. A lo largo de estos dos últimos años, la Policía Nacional ha utilizado estas armas "numerosas veces", según comenta un veterano agente, sin que haya tenido consecuencias graves. El uso de las táser está protocolizado. Solo se permite para inmovilizar a una persona que supone un riesgo para sí mismo o para otras personas.

Estas son algunas de las situaciones en la Policía ha empleado las pistolas táser en Mallorca:

28 de abril de 2024 . Billy Vunipola, jugador de la selección inglesa de rugby, protagoniza un altercado de madrugada en una discoteca del Paseo Marítimo de Palma. El deportista, muy corpulento, se enfrenta a golpes al personal de seguridad y a varias dotaciones policiales, que no pudieron reducirle hasta que uno de los agentes le disparó con la táser. Fue condenado a cuatro meses de prisión por las lesiones.

15 de abril de 2024 . Patrullas policiales acuden a Son Banya, donde un hombre está propinando una paliza a su pareja. El individuo, muy violento, estaba golpeando con una piedra el coche de la mujer. Un agente le derribó disparándole con la táser.

18 de junio de 2025. Un hombre irrumpe armado con dos katanas (espadas japonesas) en la casa de un familiar en Manacor y le amenaza con "sacarle las tripas". La víctima se tuvo que encerrar en una habitación. Cuando llega la Policía, el individuo intenta coger las espadas. Le disparan con la táser, lo que permite reducirle sin que nadie salga herido. Los agentes descubren que en la casa había una gran plantación de marihuana y numerosas armas blancas y de fuego.

