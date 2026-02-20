Piden tres años de cárcel a un hombre por una agresión sexual a una empleada

La Fiscalía reclama una condena de tres años de prisión para un hombre acusado de una agresión sexual a una empleada suya en una empresa de Marratxí. El sospechoso supuestamente agarró y besó a la víctima en dos ocasiones diferentes "prevaliéndose de su situación como jefe" y sabiendo que la víctima "arriesgaba su puesto de trabajo". La mujer decidió dejar el empleo al día siguiente y el ministerio público reclama para ella una indemnización de 25.000 euros. Está previsto que el juicio se celebre la próxima semana en la Audiencia Provincial de Palma.

Los hechos ocurrieron el 6 de febrero de 2025 en una clínica dental. El procesado, según sostiene la Fiscalía en su escrito de conclusiones provisionales, citó a la víctima para aclarar un incidente que la joven había tenido con un cliente. Tras esta reunión, el hombre abordó a la mujer en una de las estancias de la empresa. La cogió con ambas manos por la cintura y le dijo: "Hemos tenido mucha conexión desde el principio, deberíamos volver a tener esa conexión". Estas palabras ocasionaron una "gran incomodidad en la perjudicada", que se marchó a otra habitación.

El acusado fue tras ella y le dio varios besos en la nuca, agarrándole otra vez la cintura con las manos. Cuando acabó la jornada laboral, el encausado volvió a abordar a la joven, dándole dos besos en la mejilla, uno de ellos en la comisura de los labios. La mujer "conmocionada y afectada" por estos hechos y "atormentada por no haber sabido reaccionar a la agresión sufrida", contó lo ocurrido a su pareja y a una amiga. Al día siguiente acudió a la recepción de la clínica dental y entregó a una compañera las llaves del centro, ya que decidió dejar el trabajo.

Noticias relacionadas

La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito de agresión sexual, por el que reclama una condena de tres años de prisión y una indemnización de 25.000 euros para la mujer por los perjuicios psicológicos, la pérdida del puesto de trabajo y los daños morales. También solicita una orden de alejamiento de cinco años y su inhabilitación para cualquier profesión que conlleve contacto directo con menores de edad durante el mismo tiempo. La Audiencia Provincial de Palma celebrará el próximo jueves una vista previa del juicio.