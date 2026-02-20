Muere un ciclista al colisionar con dos furgonetas en la carretera de Santa Maria a Santa Eugènia

Un ciclista al parecer extranjero de unos 40 años ha fallecido al colisionar contra dos furgonetas esta mañana en la carretera de Santa Maria a Santa Eugènia. El hombre ha muerto prácticamente en el acto y los equipos de ambulancias que han acudido al lugar no han podido hacer nada. En el siniestro han intervenido agentes de la Policía Local de Santa Maria, que han regulado inicialmente el tráfico, y la Guardia Civil, que ha abierto una investigación para aclarar las causas.

El accidente ha ocurrido sobre las once y veinte de la mañana, en una intersección a la altura del kilómetro 5,9 de la carretera Ma-3030, que une Santa Maria y Santa Eugènia. Un ciclista ha colisionado contra dos furgonetas, una Volkswagen Transporter y una Peugeot Rifter. El deportista ha salido despedido tras el violento impacto y ha fallecido prácticamente en el acto.

Al lugar han acudido rápidamente un equipo sanitario del PAC de Santa Maria, al que luego se han unido varias ambulancias, pero no han podido hacer nada por el hombre, que había muerto en el acto. Se trataba al parecer de un ciudadano extranjero de unos 40 años. Circulaba solo, iba vestido con ropa de ciclismo y llevaba casco.

Una patrulla de la Policía Local de Santa Maria reguló la circulación en los primeros momentos, hasta la llegada de dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico, que se hizo cargo de la investigacion del siniestro. El conductor de una de las furgonetas sufrió lesiones leves.

Finalmente el cadáver fue retirado pasadas las doce y media del mediodía.