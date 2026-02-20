Muere un ciclista al colisionar con dos furgonetas en la carretera de Santa Maria a Santa Eugènia
La víctima, al parecer extranjero de unos 40 años, ha fallecido prácticamente en el acto
Un ciclista al parecer extranjero de unos 40 años ha fallecido al colisionar contra dos furgonetas esta mañana en la carretera de Santa Maria a Santa Eugènia. El hombre ha muerto prácticamente en el acto y los equipos de ambulancias que han acudido al lugar no han podido hacer nada. En el siniestro han intervenido agentes de la Policía Local de Santa Maria, que han regulado inicialmente el tráfico, y la Guardia Civil, que ha abierto una investigación para aclarar las causas.
El accidente ha ocurrido sobre las once y veinte de la mañana, en una intersección a la altura del kilómetro 5,9 de la carretera Ma-3030, que une Santa Maria y Santa Eugènia. Un ciclista ha colisionado contra dos furgonetas, una Volkswagen Transporter y una Peugeot Rifter. El deportista ha salido despedido tras el violento impacto y ha fallecido prácticamente en el acto.
Al lugar han acudido rápidamente un equipo sanitario del PAC de Santa Maria, al que luego se han unido varias ambulancias, pero no han podido hacer nada por el hombre, que había muerto en el acto. Se trataba al parecer de un ciudadano extranjero de unos 40 años. Circulaba solo, iba vestido con ropa de ciclismo y llevaba casco.
Una patrulla de la Policía Local de Santa Maria reguló la circulación en los primeros momentos, hasta la llegada de dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico, que se hizo cargo de la investigacion del siniestro. El conductor de una de las furgonetas sufrió lesiones leves.
Finalmente el cadáver fue retirado pasadas las doce y media del mediodía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Leonor Vich, copropietaria de Ca'n Joan de s'Aigo: 'Quizás el secreto para estar abiertos 325 años es ser un lugar de ilusiones
- Un hombre muere en Palma tras recibir una descarga de una pistola táser de un policía
- Un accidente provoca siete kilómetros de retenciones en la autopista de Inca
- La casa del hombre muerto tras recibir una descarga de la Policía estaba a oscuras, destrozada y llena de sangre
- El Obispado de Mallorca pide el desahucio por lo penal de una familia con menores que okupa el antiguo restaurante de na Burguesa
- Baleares debatirá la próxima semana una ley para restringir la compra de viviendas a no residentes
- La borrasca Pedro pone en alerta a Mallorca por fuertes vientos
- Un grupo de jóvenes en Mallorca impulsa una campaña para repatriar a España a su amigo que está en una UCI de Tailandia