Tribunales
Fiscalía pide tres años de cárcel por azuzar a dos perros para que atacaran a cabras en Mallorca
El ministerio público y la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales (ABADA) imputan al hombre dos delitos de maltrato grave
El acusado niega los hechos en el juicio y alega que es un gran amante de los animales
La Fiscalía ha reclamado hoy una condena de tres años de prisión para un hombre acusado de azuzar a dos perros suyos para que atacaran sin motivo a una cabra y un cabrito en Inca. El encausado supuestamente grabó con su teléfono móvil estos ataques y luego difundió las imágenes a través de WhatsApp, que llegaron a manos de la Guardia Civil. La Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales (ABADA), personada como acusación en el proceso judicial, solicita tres años y medio de prisión. La defensa, por su parte, ha reclamado la absolución. En el juicio, el procesado negó los cargos y alegó que es un gran amante de los animales y un experto en cetrería.
Las acusaciones sostienen que el sospechoso, de 67 años, espoleó a sus dos perros de raza pastor belga para que "mordieran y despedazaran" a una cabra y un cabrito, llegando a causar la muerte de este último. Según argumentan, lo hizo "con gratuidad y para su divertimento personal" y con "la finalidad de causar padecimientos físicos" a los animales.
Los hechos ocurrieron antes de septiembre de 2023, cuando unos vídeos de estos ataques acabaron llegando a la Guardia Civil. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del instituto armado abrieron una investigación y detuvieron al hombre en sa Pobla, retirándole además los dos perros implicados. Las pesquisas revelaron que el encausado había filmado los hechos y, según la Fiscalía y la acusación particular, "se jactó de su conducta" compartiendo las imágenes a través de WhatsApp.
Además de las penas de prisión, solicitan que se inhabilite al hombre para cualquier profesión u oficio relacionado con la tenencia o comercio de animales durante varios años.
