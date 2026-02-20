Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hombre Muere Descarga TáserAcusado Violar NiñaDesahucio Okupas na BurguesaLeonor Vich Can Joan de SaigoRetenciones Autopista Inca
instagramlinkedin

Tribunales

Fiscalía pide tres años de cárcel por azuzar a dos perros para que atacaran a cabras en Mallorca

El ministerio público y la Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales (ABADA) imputan al hombre dos delitos de maltrato grave

El acusado niega los hechos en el juicio y alega que es un gran amante de los animales

El acusado, durante el juicio celebrado en Palma.

El acusado, durante el juicio celebrado en Palma. / M.O.I.

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

La Fiscalía ha reclamado hoy una condena de tres años de prisión para un hombre acusado de azuzar a dos perros suyos para que atacaran sin motivo a una cabra y un cabrito en Inca. El encausado supuestamente grabó con su teléfono móvil estos ataques y luego difundió las imágenes a través de WhatsApp, que llegaron a manos de la Guardia Civil. La Asociación Balear de Abogados por los Derechos de los Animales (ABADA), personada como acusación en el proceso judicial, solicita tres años y medio de prisión. La defensa, por su parte, ha reclamado la absolución. En el juicio, el procesado negó los cargos y alegó que es un gran amante de los animales y un experto en cetrería.

Las acusaciones sostienen que el sospechoso, de 67 años, espoleó a sus dos perros de raza pastor belga para que "mordieran y despedazaran" a una cabra y un cabrito, llegando a causar la muerte de este último. Según argumentan, lo hizo "con gratuidad y para su divertimento personal" y con "la finalidad de causar padecimientos físicos" a los animales.

Los hechos ocurrieron antes de septiembre de 2023, cuando unos vídeos de estos ataques acabaron llegando a la Guardia Civil. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del instituto armado abrieron una investigación y detuvieron al hombre en sa Pobla, retirándole además los dos perros implicados. Las pesquisas revelaron que el encausado había filmado los hechos y, según la Fiscalía y la acusación particular, "se jactó de su conducta" compartiendo las imágenes a través de WhatsApp.

Noticias relacionadas

Además de las penas de prisión, solicitan que se inhabilite al hombre para cualquier profesión u oficio relacionado con la tenencia o comercio de animales durante varios años.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Leonor Vich, copropietaria de Ca'n Joan de s'Aigo: 'Quizás el secreto para estar abiertos 325 años es ser un lugar de ilusiones
  2. Sentencia contundente en Mallorca: Imponen a una okupa una orden de alejamiento de la casa donde lleva casi dos años viviendo
  3. Cort da el visto bueno a la ampliación de la tienda Bershka de Avenidas de Palma
  4. Un nuevo sendero de 100 kilómetros conecta cinco municipios del Llevant
  5. El Govern inicia los trámites para construir 25 viviendas en el Port de Pollença y 16 en Petra
  6. Un accidente provoca siete kilómetros de retenciones en la autopista de Inca
  7. El PSOE de Palma propone 'renaturalizar' la avenida Adolfo Suárez con dunas y menos carriles para coches
  8. El Obispado de Mallorca pide el desahucio por lo penal de una familia con menores que okupa el antiguo restaurante de na Burguesa

Un experto en pistolas eléctricas: "No hay evidencias de que sean una causa directa de muerte"

Un experto en pistolas eléctricas: "No hay evidencias de que sean una causa directa de muerte"

Fiscalía pide tres años de cárcel por azuzar a dos perros para que atacaran a cabras en Mallorca

Fiscalía pide tres años de cárcel por azuzar a dos perros para que atacaran a cabras en Mallorca

La Policía de Palma ha utilizado las pistolas táser "numerosas veces" en los últimos dos años sin ninguna consecuencia grave

Detienen a una mujer en Palma por envenenar a su marido con medicamentos

Detienen a una mujer en Palma por envenenar a su marido con medicamentos

La mujer detenida por envenenar a su marido en Palma presuntamente le dio una sobredosis de tranquilizantes en la copa de Nochevieja

La mujer detenida por envenenar a su marido en Palma presuntamente le dio una sobredosis de tranquilizantes en la copa de Nochevieja

Un hombre muere en Palma tras recibir una descarga de una pistola táser de un policía

Un hombre muere en Palma tras recibir una descarga de una pistola táser de un policía

Un vecino del hombre muerto en Palma al recibir una descarga con una táser de un policía: "Estaba mal de salud, el miércoles estaba sentado en la acera y se tocaba mucho el pecho"

Un vecino del hombre muerto en Palma al recibir una descarga con una táser de un policía: "Estaba mal de salud, el miércoles estaba sentado en la acera y se tocaba mucho el pecho"

Un acusado de violar a una niña de 14 años a la que conoció por Instagram: "Las relaciones fueron siempre con consentimiento"

Un acusado de violar a una niña de 14 años a la que conoció por Instagram: "Las relaciones fueron siempre con consentimiento"
Tracking Pixel Contents