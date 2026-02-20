Encuentran en buen estado a la anciana desaparecida desde ayer en Pollença

Final feliz en Pollença. La anciana de 85 años que estaba desaparecida desde ayer por la tarde y que estaba siendo buscada por numerosos efectivos de emergencias estaba en casa de un vecino, que la encontró ayer desorientada.

Según informan fuentes de los Bombers de Mallorca, que participaban en un gran operativo de búsqueda desde primera hora de la mañana, la mujer ha aparecido en buen estado. Según las primeras informaciones, fue encontrada ayer por la tarde por un vecino, que la encontró desorientada y la llevó a su casa, donde ha pasado la noche. Hoy por la mañana esta persona ha alertado a los servicios de emergencia, que han confirmado que la mujer se encuentra en buen estado físico.

La desaparición de la mujer fue denunciada por su hija sobre las nueve y media de la noche de ayer. Había salido a dar un paseo por la zona de Ternelles sobre las cuatro y no había vuelto. De inmediato, Bombers de Mallorca, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda, que se mantuvo hasta las tres y media de la madrugada sin resultado.

Hoy a primera hora de la mañana se había reemprendido el operativo, con decenas de efectivos en tierra y la participación de los helicópteros de la Guardia Civil y los Bombers de Mallorca desde el aire.