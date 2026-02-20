Narcotráfico
Detenido al recibir un paquete con tres kilos de cocaína y 30 de hachís en Mallorca
El sospechoso fue arrestado cuando acudió a una empresa de mensajería para recoger la droga
Agentes de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria han detenido a un hombre por recibir un paquete con tres kilos de cocaína y 30 de hachís en Mallorca. El sospechoso fue arrestado ayer por la mañana, cuando acudió a una empresa de mensajería para recoger el bulto, que los investigadores ya habían detectado. Está acusado de un delito contra la salud pública y hoy será puesto a disposición del juzgado de guardia de Palma.
La investigación se inició cuando en un control rutinario sobre la mercancía destinada a Mallorca. Los agentes sospecharon de un bulto enviado a la isla y analizaron su contenido. Descubrieron que contenía una considerable cantidad de droga y decidieron llevar a cabo una entrega controlada. El paquete siguió su camino hasta la sede de la empresa de mensajería en Palma, donde se montó un operativo para capturar al receptor.
El destinatario se presentó ayer por la mañana en la empresa para recoger el bulto. Allí estaban esperándole los investigadores, que en cuanto reclamó el paquete procedieron a su detención. Tras el arresto se certificó que contenía varios paquetes con tres kilos de cocaína y un fardo de hachís que pesaba 30 kilos.
El sospechoso, acusado de un delito de tráfico de drogas, fue trasladado a dependencias policiales para ser interrogado y hoy por la mañana comparecerá ante el juez de guardia.
