Un conductor ebrio arranca un semáforo en la calle Aragón de Palma

El hombre arrojó una tasa de 0,84 en la alcoholemia, más del triple del máximo permitido

El semáforo quedó totalmente destrozado en la colisión.

El semáforo quedó totalmente destrozado en la colisión. / Policía Local de Palma

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Un conductor se estrelló en la madrugada del domingo contra un semáforo de la mediana de la calle Aragón de Palma. El hombre, español de 52 años, dio una tasa de 0,84 en la prueba de alcoholemia a la que fue sometido por la Policia Local, que le investigó por un delito conta la seguridad vial.

Agentes de la Unitat de Vehicles d'Accidents (Uvac) de la Policía Local de Palma acudieron sobre las cuatro menos cuarto de la madrugada del domingo a la calle Aragón, a la altura del número 175, donde se había producido un grave siniestro. Un turismo había chocado contra un semáforo situado en la mediana, que quedó totalmente arrancado.

Los policías localizaron al conductor fuera del vehículo y observaron que presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. Al ser sometido a la prueba de etilometría, el hombre arrojó un resultado positivo de 0,84 mg/l de aire espirado, tasa que triplica el límite legal.

Estado en el que quedó el coche siniestrado.

Estado en el que quedó el coche siniestrado. / Policía Local de Palma

Según la reconstrucción del siniestro, el conductor desvió su trayectoria hacia la izquierda, chocando contra el elemento de señalización. El vehículo fue desplazado por la grúa municipal.

El hombre fue informado de su condición de investigado no detenido. La Sala de Atestados instruyó las diligencias penales y las remitió al Juzgado de Instrucción de Guardia.

