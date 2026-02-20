Buscan a una mujer de 85 años desaparecida en Pollença
La anciana salió ayer por la tarde a dar un paseo por la zona del Camí de Ternelles y ya no regresó
Amplio dispositivo de búsqueda para localizar a una mujer de 85 años desaparecida desde la tarde de ayer en Pollença. La anciana salió a dar un paseo por el Camí de Ternelles y no regresó.
Fue su hija quien alertó, sobre las 21:30 horas, a los servicios de emergencia de que su madre no había vuelto a casa. Inmediatamente se puso en marcha un operativo de búsqueda integrado por la Guardia Civil, Bombers de Mallorca, la Policía Local y Protección Civil de Pollença.
Los equipos de emergencia realizaron batidas por la zona hasta las 3:30 horas de la madrugada, sin éxito. Las labores de búsqueda se retomarán a partir de las 8:30 de la mañana. Está previsto que hoy se incorporen el helicóptero de la Guardia Civil, conocido como el CUCO, y efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) del instituto armado.
