Buscan a una mujer de 85 años desaparecida en Pollença

La anciana salió ayer por la tarde a dar un paseo por la zona del Camí de Ternelles y ya no regresó

Efectivos del GREIM de la Guardia Civil, en una imagen de archivo

Efectivos del GREIM de la Guardia Civil, en una imagen de archivo / GUARDIA CIVIL

Amplio dispositivo de búsqueda para localizar a una mujer de 85 años desaparecida desde la tarde de ayer en Pollença. La anciana salió a dar un paseo por el Camí de Ternelles y no regresó.

Fue su hija quien alertó, sobre las 21:30 horas, a los servicios de emergencia de que su madre no había vuelto a casa. Inmediatamente se puso en marcha un operativo de búsqueda integrado por la Guardia Civil, Bombers de Mallorca, la Policía Local y Protección Civil de Pollença.

Los equipos de emergencia realizaron batidas por la zona hasta las 3:30 horas de la madrugada, sin éxito. Las labores de búsqueda se retomarán a partir de las 8:30 de la mañana. Está previsto que hoy se incorporen el helicóptero de la Guardia Civil, conocido como el CUCO, y efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) del instituto armado.

Buscan a una mujer de 85 años desaparecida en Pollença

