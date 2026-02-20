Amenaza con una navaja y persigue a un peatón por la calle en Palma

Un sujeto increpó a un transeúnte mientras este caminaba por Palma con la intención de iniciar una pelea. Al hacerle este caso omiso y marcharse, el sujeto sacó una navaja comenzó a perseguirle hasta que la víctima se refugió en un bar. Agentes de la Policía Nacional le han detenido por presuntos delitos de amenazas graves, resistencia y desobediencia.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado lunes en las inmediaciones de la plaza de Pere Garau. Mientras un viandante se encontraba paseando por la calle, un individuo al que no conocía comenzó a insultarle e increparle con la clara intención de buscar pelea. El peatón decidió marcharse del lugar y este sacó una navaja del bolsillo. Entre ambos se inició un forcejeo y la víctima sufrió heridas en una mano antes de escapar del lugar.

Cuando el afectado comprobó que el otro sujeto le perseguía, optó por refugiarse en un bar. Desde el establecimiento, el transeúnte llamó al 091 y una patrulla policial se desplazó al local para entrevistarse con él y averiguar qué era lo que ocurría.

La víctima, que se encontraba en un estado de clara agitación y nerviosismo, explicó a los policías que mientras iba caminando un desconocido se aproximó a él y le increpó con la clara intención de provocarle y buscar pelea. Cuando él decidió marcharse, este sujeto sacó una navaja y comenzó a perseguirle. Tras aportar la descripción física del sujeto, los agentes activaron un dispositivo para su localización. A los pocos minutos se toparon con un individuo que encajaba con las características físicas del sospechoso.

Reducido e inmovilizado

Los policías observaron cómo esta persona portaba una navaja entre sus manos. Enérgicamente, los agentes le conminaron a que se desprendiera del arma blanca y la tirara al suelo y depusiera su actitud amenazante. Sin embargo, este hizo caso omiso a los requerimientos de a patrulla policial.

Al comprobar su comportamiento hostil, los policías le inmovilizaron y le redujeron. A continuación le intervinieron la navaja y le detuvieron como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad y amenazas graves antes de trasladarle a las dependencias policiales.