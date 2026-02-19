Un vecino del hombre muerto en Pama al recibir una descarga con una táser de un policía: "Creo que estaba mal de salud, el miércoles estaba sentado en la acera y se tocaba mucho el pecho"

El hombre de 47 años fallecido la madrugada de este jueves en Palma al recibir una descarga de una pistola eléctrica de un policía presentaba, según algunos vecinos, síntomas de tener un problema de salud previo. "El miércoles estaba sentado en la acera, fumaba y se tocaba a menudo el pecho", ha apuntado una vecina.

La intervención policial se realizó sobre las cuatro y cuarto de la madrugada de este jueves en un piso del número 12 de la calle Illa de Corfú del barrio palmesano del Coll den Rabassa. "Me despertaron los gritos de este hombre. Creo que estaba enfermo", ha apuntado un vecino de un inmueble próximo al del fallecido. Una vecina también mostraba su extrañeza por el comportamiento de este hombre el día anterior. "Se sentó en el escalón de la acera solo. Fumaba y se tocaba el pecho. Pensé que le pasaba algo. Luego llegaron dos mujeres y se incorporó", ha indicado esta testigo.

"Sus hijos no saben que su padre murió"

La actuación policial de madrugada se produjo cuando este hombre se encontraba por completo fuera de sí y empezó a romper muebles en su domicilio. Una vecina se hizo cargo entonces de los tres pequeños de cinco, siete y once años. "Todavía no saben que su padre está muerto", ha explicado lacónicamente esta mujer mientras cerraba celosamente la puerta de su domicilio.

Este corpulento hombre no era demasiado conocido en el vecindario. No obstante había entrado en cierto conflicto con vecinos de su finca después de instalar una carpa en su terraza sin autorización.

Los agentes actuantes de la Policía Nacional han resaltado que este hombre de unos dos metros de altura y unos 150 kilos de peso se encontraba muy agitado. Su estado era compatible con el consumo de sustancias estupefacientes. Después de causar destrozos en muebles de su domicilio, el individuo se abalanzó sobre los policías. Estos activaron el protocolo establecido para estos casos consistente en aplicarle una descarga eléctrica con la pistola táser con la intención de inmovilizarle. En este caso, el hombre sufrió una parada cardiaca.

Los policías realizaron a esta persona maniobras de reanimación cardiopulmonar al tiempo que dieron aviso a las asistencias sanitarias del Ib-salut. Las compresiones torácicas y el uso de un desfibrilador no logró que se respondiera a los estímulos y, sobre las cinco y media de la madrugada, se confirmó su fallecimiento. El resultado de la autopsia se espera que clarifique cuál fue la causa de su muerte.