Sorprendidos in fraganti de madrugada robando en un hipermercado de Palma

Agentes de la Policía Local le vieron encaramados a un muro cuando trataban de llevarse una caja de cervezas

La valla en la que fueron sorprendidos los ladrones, con una caja de botellas de cerveza.

La valla en la que fueron sorprendidos los ladrones, con una caja de botellas de cerveza. / Policía Local de Palma

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Policía Local de Palma detuvieron en la madrugada del pasado 15 de febrero a dos hombres de 59 y 35 años, de nacionalidad marroquí y saharaui, que fueron sorprendidos in fraganti cuando pretendían robar una caja de cervedas del recinto de un hipermercado de la barriada del Camp Redó, en Palma.

La intervención se inició sobre las dos menos veinte de la madrugada, cuando la base del 092 recibió un aviso sobre la presencia de dos individuos que intentaban acceder al almacén de un hipermercado. Al acudir al lugar, una dotación de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) observó a uno de los sospechosos ayudando al otro a encaramarse a un muro de unos dos metros y medio de altura. El segundo individuo ya tenía medio cuerpo introducido en el recinto a través de la parte inferior de la verja metálica.

Al ser sorprendidos in fraganti, los implicados no dieron una versión coherente sobre lo que estaban haciendo. Tras realizar una inspección ocular, los agentes localizaron sobre el muro una caja de cerveza preparada para ser extraída, así como varias latas, junto a los sospechosos y en el interior de una mochila. En el registro de dicha mochila se hallaron dos destornilladores y un alicate de corte, herramientas presuntamente utilizadas para forzar el vallado.

Los agentes verificaron que los productos procedían de palés situados en el interior del establecimiento. Los dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Una vez concluidas las actuaciones iniciales, el atestado y detenidos fueron traspasados a la Policía Nacional.

