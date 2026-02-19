Pistolas eléctricas de la Policía: 50.000 voltios solo para casos extremos

La muerte de un hombre de 47 años esta madrugada tras recibir una descarga de una pistola táser de un policía ha sacado a la palestra estas armas, que fueron incorporadas a las dotaciones policiales en diciembre de 2023. En su presentación, los agentes explicaron que estaban diseñadas para inmovilizar a una persona sin causar lesiones.

Las pistolas táser se incorporaron al equipamiento policial en diciembre de 2023. La plantilla de la Policía Nacional de Balears recibió 30 de estos dispositivos, que fueron repartidos entre agentes de Seguridad Ciudadana de las comisarías de Palma, Manacor, Eivissa, Ciutadella y Maó. Estos policías recibieron un cursillo para utilizarlas de forma correcta. Desde entonces, los agentes han utilizado estas armas en diversas ocasiones, sobre todo para reducir a personas violentas.

Una pistola eléctrica utilizada por la Policía. / DM

Según explicaron los policias durante la presentación, estas pistolas provocan una descarga de 50.000 voltios, pero con "un bajo amperaje", para no causar quemaduras. Su uso está protocolizado, previsto para casos extremos como el de un individuo armado que amenace a los agentes o a otras personas. Además incluye una cámara que el policía lleva en el pecho, y que se activa en cuanto desenfunda, de manera que permite evaluar las circunstancias en las que se utiliza. Tienen un alcance de unos siete metros y provocan la paralización muscular de la persona durante unos cinco segundos, lo que permite a los policías desarmar y reducir al atacante.

Casos de resistencia activa

Su utilización, explicó durante la presentación uno de los responsables policiales, "se circunscribe a casos de resistencia activa, como el de una persona armada que supone un riesgo para otras personas o para sí misma".

Noticias relacionadas

En el caso ocurrido esta madrugada en Palma, la victima era un hombre muy corpulento, de unos dos metros de altura y unos 150 kilos de peso, que se encontraba muy alterado y se había enfrentado a los agentes. Cuando le realizaron la descarga, el hombre sufrió un paro cardíaco y falleció. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación para deteminar las circunstancias en las que se usó la pistola, y previsiblemente deberá revisar las imágenes de la cámara del agente.