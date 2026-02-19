La mujer detenida por envenenar a su marido en Palma presuntamente le dio una sobredosis de tranquilizantes en la copa de Nochevieja

La mujer española de 46 años que ha sido detenida por la Policía Nacional por intentar matar a su marido presuntamente le dio una sobredosis de tranquilizantes en las copas de la pasada Nochevieja. Los investigadores consideran a la arrestada, que ha pasado esta tarde a disposición judicial, responsable de un delito de intento de asesinato.

Los hechos, según fuentes cercanas al caso, se habrían descubierto a principios de año, cuando la víctima sufrió una grave indisposición que obligó a ingresarle en un hospital, donde permaneció varios días hasta que finalmente se recuperó. Fue allí donde le practicaron una serie de análisis que revelaron que había sufrido una sobredosis de benzodiacepinas, unos medicamentos que tienen efectos sedantes.

El hombre no había consumido ningún medicamento de esta clase conscientemente, y sospechó que su mujer había tratado de envenenarle metiendo estas sustancias en las copas de Nochevieja. Acudió a la Policía Nacional y presentó una denuncia.

La investigación pasó a manos de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam), que realizó numerosas pesquisas que finalmente condujeron a la detención de la sospechosa, como presunta autora de un delito de intento de asesinato, ya que la víctima podría haber fallecido de no haber recibido asistencia médica. La mujer ha sido conducida a disposición del juzgado de guardia esta tarde.