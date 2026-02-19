Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre muere en Palma tras recibir una descarga de una pistola táser de la Policía

El fallecido, muy corpulento, había provocado un altercado en su cada y no obedeció las indicaciones de los agentes

Un agente de la Policía, durante una práctica con una pistola táser, en una foto de archivo.

Un agente de la Policía, durante una práctica con una pistola táser, en una foto de archivo. / CNP

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Un hombre de 47 años ha fallecido esta madrugada tras recibir una descarga de una pistola táser por parte de un agente de la Policía Nacional tras provocar un altercado en su domicilio, en Palma. La víctima sufrió una parada cardiorrespiratoria y la dotación de una ambulancia no pudo reanimarle. El Grupo de Homicidios de la Policía ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del suceso.

Los hechos, según informa la Policía Nacional, han ocurrido sobre las cuatro y cuarto de la madrugada, cuando han recibido un aviso de que había una persona muy alterada, que estaba provocando un altercado violento en su domicilio, en Palma, donde estaba rompiendo objetos y gritando. Sus hijos, menores de edad, se habían refugiado en casa de una vecina.

Al lugar han acudido varias dotaciones de la Policía. Cuando han llegado al lugar el hombre, un individuo muy corpulento de casi dos metros de altura, se ha enfrentado a ellos con una actitud muy agresiva. Parecía fuera de sí y mostraba síntomas de haber consumido algún tipo de sustnacia estupefaciente.

Los agentes han seguido el protocolo previsto para estos casos. Uno de ellos iba equipado con una pistola táser, y le ha disparado con ella, provocándole una descarga eléctrica con el objetivo de inmovilizarle. Sin embargo, tras recibir la descarga el hombre ha entrado en parada cardíaca. Los policías han requerido de inmediato la intervención de una ambulancia del 061. Los sanitarios le han practicado las maniobras de reanimación, pero ha sido en vano. El hombre ha fallecido allí mismo.

Una vez que se ha certificado la defunción del hombre se ha informado al juzgado de guardia. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha encargado de la investigación junto con la Policía Científica, y han realizado una inspección en el lugar de los hechos.

