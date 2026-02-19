Detenidos tres menores por robos en una vivienda y un hotel de Sineu

La Guardia Civil de Inca ha detenido a tres chicos de entre 15 y 17 años, como presuntos autores de dos robos en un domicilio y un hotel de Sineu, donde forzaron las puertas y se llevaron dinero y objetos de valor. Los tres adolescentes fueron ingresados en el centro de menores de es Pinaret.

Según informan fuentes de la Guardia Civil, a principios de enero se detectó una serie de robos en inmuebles de Sineu, todos con similares características. Siempre se producían en horario diurno, cuando los moradores estaban trabajando, y en viviendas que estaban aisladas. Los ladrones forzaban las puertas, accedían al interior, y se llevaban el dinero y los objetos de valor que encontraban.

La Guardia Civil de Inca puso en marcha un a investigación, y el pasado día 11 de febrero recibieron un aviso de la Policía Local de Sineu que alertaba de la presencia de posibles ladrones en una vivienda. Dotaciones de los dos cuerpos acudieron con urgencia al domicilio y soprendieron a los intrusos in fraganti. Se trataba de tres chicos menores de edad, de entre 15 y 17 años, que llevaban encima varios objetos sustraídos y unos 3.000 euros en efectivo.

Tanto los objetos como el dinero fueron intervenidos y devueltos a sus propietarios, mientras que los tres chicos quedaron detenidos, en principio por dos robos en un domicilio y en un hotel, aunque no se descarta su participación en otros delitos cometidos en la zona. Los jóvenes detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Menores el pasado viernes 13 de febrero, que decretó su ingreso en el centro de internamiento de menores de es Pinaret.