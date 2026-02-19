La casa del hombre muerto tras recibir una descarga de la Policía estaba a oscuras, destrozada y llena de sangre

Las pistolas táser que utiliza la Policía Nacional están conectadas a unas cámaras que los agentes llevan en el chaleco, y que se activan en cuanto desenfundan. De manera que toda la escena previa a la muerte de un hombre de 47 años esta madrugada tras recibir una descarga eléctrica por parte de un agente tras un violento altercado ha quedado registrada, con imágenes y audio. Este vídeo será analizado por el Grupo de Homicidios de la Policía, que se encarga de la investigación y entregado en el juzgado.

Según explicaron algunos de los agentes que actuaron, el domicilio estaba a oscuras, con el mobiliario destrozado y lleno de sangre. Uno de los agentes realizó la descarga cuando el hombre, de unos dos metros de altura y 150 kilos de peso, se enfrentó a ellos. El hombre cayó desplomado y, cuando lo examinaron, los agentes comprobaron que había sufrido un paro cardíaco, por lo que solicitaron la intervención urgente de una ambulancia del 061, pero todo fue inútil y falleció allí mismo.

Los hechos ocurrieron sobre las cuatro y cuarto de la madrugada en un domicilio de la barriada de Ciutat Jardí, en Palma. Dos patrullas de la Policía Nacional acudieron al lugar tras recibir avisos sobre un violento altarcado. El hombre, que estaba en la casa con tres niños, el mayor de once años, estaba descontrolado, destrozando el mobiliario. Los tres niños escaparon de la casa y se refugiaron en el piso de una vecina.

Cuando llegaron las dotaciones policiales se encontraron la vivienda a oscuras. Entraron con precaución y vieron los muebles destrozados, cristales rotos y todo lleno de manchas de sangre, que posteriormente se comprobaría eran del mismo hombre, que se había cortado.

Fue en ese momento cuando el hombre se enfrentó a los policías. Aunque iba desarmado, era muy corpulento. Uno de los agentes utilizó la pistola táser y le provocó una descarga. El hombre cayó al suelo. Cuando le examinaron los policías comprobaron que no tenía pulso, por lo que alertaron al 061, pero los sanitarios ya no pudieron reanimarle. El hombre falleció.

En la casa los policías encontraron restos de cocaína y alcohol, que se presume que había consumido previamente.