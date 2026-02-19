Un accidente provoca siete kilómetros de retenciones en la autopista de Inca

Un accidente con varios vehículos implicados ha provocado este jueves hasta siete kilómetros de retenciones en la autopista de Inca (Ma-13) a la altura de Santa María en sentido Palma.

El incidente, un alcance entre varios vehículos, ha ocurrido sobre las 06.45 horas de este jueves en las inmediaciones del kilómetro 12 y el atasco ha llegado hasta Binissalem.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), los vehículos ya han sido retirados y la circulación comienza poco a poco a normalizarse.