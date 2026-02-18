Ventura Cañellas, cabo del Seprona de la Guardia Civil: «Todos los incendios de s’Albufera son intencionados»

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) culminó la semana pasada la operación Ruedas de Fuego, que ha permitido detener a un vecino de sa Pobla de 72 años como presunto autor de diversos incendios de cañaverales en s’Albufera. Los agentes le tenían vigilado y le arrestaron cuando supuestamente se disponía a provocar otro fuego en unas condiciones muy peligrosas, con un fuerte viento. El cabo primero Ventura Cañellas ha sido uno de los responsables de la operación.

-Explíqueme cómo fue la investigación. ¿Cuándo tuvieron el convencimiento de que tras los incendios de s’Albufera había un único responsable?

-No fue tras un incendio en concreto. S’Albufera es una lugar muy proclive a los incendios, y cuando los investigamos se trabaja de forma dual: por un lado buscando al responsable, pero luego esa información se compara con otros fuegos en la zona, buscando patrones comunes. Si coinciden algunos datos, estos indicios nos llevan a creer que es intencionado y nos permite cercar al autor.

-¿Cómo comenzó la operación Ruedas de Fuego?

-Teníamos varios incendios en los que estábamos trabajando, y encontramos que había datos que coincidían con otros del año pasado. Habíamos establecido una lista de personas que estaban en los alrededores de estos fuegos y el sospechoso aparecía en ellas. Y luego, la colaboración ciudadana ha sido fundamental, al igual que la cooperación con policías locales y agentes de Medio Ambiente.

-Entonces, el vecino de sa Pobla que ha sido detenido, ya estaba siendo vigilado.

-Junto a otras personas, sí. Nos daba que había estado en la zona en otros incendios. Era uno de los sospechosos.

La foto tomada por un testigo del sospechoso tras, presuntamente, provocar un fuego. / Guardia Civil

-Hasta que, el pasado día 9, un testigo les hace llegar una foto del hombre justo después de provocar un fuego.

-Sí, esa foto ha sido demoledora. Un testigo le vio prender fuego a una zona de cañas secas, le hizo una foto cuando se alejaba y nos la entregó.

-Así que al día siguiente, el pasado día 10, sometieron al sospechoso a un seguimiento permanente desde que salió de su casa en sa Pobla y se dirigió a s’Albufera en bicicleta.

-Me permitirá que no le dé muchos detalles sobre esta vigilancia, pero sí. Al día siguiente por la mañana le seguimos cuando se dirigió hacia s’Albufera. Pasó por el sitio donde había provocado el incendio el día anterior, al parecer para ver cuánto se había quemado.

-¿No intentaron pillarle in fraganti?

-Pillar in fraganti a un pirómano es imposible, porque antes de pegar fuego se aseguran de que no hay nadie cerca. Además las condiciones meteorológicas eran muy malas, hacía mucho viento, y era peligros esperar a que provocara otro fuego. Y teníamos pruebas suficientes para demostrar su autoría. Había que tomar una decisión, y optamos por detenerle allí mismo.

-Y nos encontramos con que se trata de un jubilado de sa Pobla de 72 años. ¿Dio alguna explicación de por qué lo hacía?

-Bueno, él alega que quería limpiar su finca, aunque está pendiente de que se valore su estado mental, ya que es frecuente que los pirómanos sufran algún trastorno. De todas formas, esto forma parte de la cultura del fuego ancestral. Hay mucha gente mayor que ha hecho esto toda la vida, quemaban sus parcelas para regenerar la vegetación, pero hoy en día no está permitido, y menos dentro de un parque natural.

-El hecho es que hoy en día hay muchas casas en la zona, y un incendio que se descontrola puede provocar un desastre.

-Así es. En s’Albufera hay mucho material combustible, y un día de fuerte viento puede tener consecuencias muy graves. Pero hay mucha gente, en especial gente mayor, que no lo ve así, porque es como se hacía antiguamente. No son conscientes del daño que pueden causar. Y es posible que aquí se junte esta costumbre ancestral con algún tipo de trastorno.

Ventura Cañellas, cabo del Seprona de la Guardia Civil. / B.RAMON

-¿Tienen una idea de cuántos fuegos puede haber provocado este hombre?

-Sí, la tenemos, pero no le puedo dar ahora una cifra concreta porque la investigación sigue abierta. Pero creemos que es el autor de varios fuegos.

-¿Cuántos incendios se producen cada año en s’Albufera?

-Puede haber una docena en un año. La mayoría son conatos, y alguno grave.

-¿Y son todos intencionados?

-Claro. ¿Cuáles son los no intencionados, los que causa un rayo? Son mínimos. Hay algunos incendios en los que no llegamos a determinar el origen, pero tenemos claron que prácticamente todos son intencionados.

-¿En qué condiciones se puede realizar una quema controlada?

-¿En s’Albufera? Nunca. Es un parque natural, si se hace debe ser la Administración la responsable. Y fuera de s’Albufera se tiene que hacer siempre con permiso y en las condiciones que establece este permiso, avisando previamente al 112 y en condiciones meteorológicas favorables.